[{"available":true,"c_guid":"5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","shortLead":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","id":"20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0.jpg","index":0,"item":"2447a921-d52b-45b2-bc25-ba722c7f13b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Megemelik az Audik árait, a tehetősebb vásárlók felé mozdulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de az éttermek, pékségek és reggelizők is bajban vannak. Eközben az árak hétről hétre történelmi csúcsot döntenek. ","shortLead":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de...","id":"20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484.jpg","index":0,"item":"6d7df522-aaed-49b5-87db-884b585a2907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 10:00","title":"Súlyosbodik az amerikai tojásválság, a boltok limitálják a kiadható mennyiséget, a pékségek és éttermek is bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","shortLead":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","id":"20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a.jpg","index":0,"item":"ba430cf6-9785-4adf-9551-9bc18077611a","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 10:11","title":"Űripari együttműködésről állapodott meg a 4iG és egy amerikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","shortLead":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","id":"20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b.jpg","index":0,"item":"36a7d12e-e43a-4344-86a2-451069dede14","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","timestamp":"2025. február. 17. 09:32","title":"Éjszakai buszról leszálló nőket rabolt ki egy férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd forintot is. Korábban a Szalay-Bobrovniczky Kristóf családjáé volt a terület, de az államosításkor elvették tőlük.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd...","id":"20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c.jpg","index":0,"item":"671225cf-03f7-4434-8a34-1ebd170e42ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. február. 17. 07:31","title":"Kúriát és borászatot vett a Balaton-felvidéken a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","shortLead":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","id":"20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"813a8331-073b-4440-8613-1841068afdd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","timestamp":"2025. február. 17. 15:40","title":"Elakadt a lopott autóval egy tini, balszerencséjére egy rendőrhöz kopogtatott be segítségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Telitalálatos nem volt, de az ötösből már összejön egy menő okostelefon.","shortLead":"Telitalálatos nem volt, de az ötösből már összejön egy menő okostelefon.","id":"20250216_Ezeket-a-szamokat-huztak-ki-a-hatos-lotton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"13d55b03-4716-47d4-9a87-837632f27cc2","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Ezeket-a-szamokat-huztak-ki-a-hatos-lotton","timestamp":"2025. február. 16. 16:47","title":"Ezeket a számokat húzták ki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","shortLead":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","id":"20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648.jpg","index":0,"item":"408fb400-a4f5-45d7-acca-f373aaf464f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","timestamp":"2025. február. 17. 14:10","title":"Váratlanul megvágták az állami támogatást, így feleannyi beteget tud ellátni tb-finanszírozással a XVII. kerület legnagyobb rendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]