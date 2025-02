Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"906e848c-a181-444f-8a2d-d0b3e676355e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnökénél a volt vezérkari főnök tiszás szereplése verte ki a biztosítékot.","shortLead":"A Fidesz alelnökénél a volt vezérkari főnök tiszás szereplése verte ki a biztosítékot.","id":"20250216_nemeth-szilard-ruszin-szendi-megsertodes-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e848c-a181-444f-8a2d-d0b3e676355e.jpg","index":0,"item":"0fbbc5a2-220d-4ac2-89b9-b60f67e3292c","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_nemeth-szilard-ruszin-szendi-megsertodes-tisza-part","timestamp":"2025. február. 16. 18:57","title":"Németh Szilárd megsértődött Ruszin-Szendire és azt üzente neki, hogy ne keresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","shortLead":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","id":"20250217_Uzemanyagarak-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db.jpg","index":0,"item":"28c6d123-fdaa-45f7-bb20-6ccddc054768","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Uzemanyagarak-februar","timestamp":"2025. február. 17. 11:44","title":"A hét végi árcsökkenés után most nem jön újabb a benzinkutatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután kiderült, vidékről felvezényelt kollégáik csak két szendvicset kapnak egy műszakra. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Ingyenes étkezés viszont tényleg nem jár a mentősöknek, de nem is ezt tartják a legnagyobb problémának.","shortLead":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután...","id":"20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0441026c-f499-4c59-98e1-36e49e513676","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 09:30","title":"A mentődolgozók szerint nem szendvicsekre, inkább rendes fizetésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több szempontból is előnyös lenne az a földalatti hálózat, ami a felszíni dugókat mérsékelné Dubajban. Ráadásul önvezető autók járnának benne.","shortLead":"Több szempontból is előnyös lenne az a földalatti hálózat, ami a felszíni dugókat mérsékelné Dubajban. Ráadásul...","id":"20250217_elon-musk-the-boring-company-alagut-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8.jpg","index":0,"item":"6a858523-2544-42ac-b942-65d82d395116","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_elon-musk-the-boring-company-alagut-dubaj","timestamp":"2025. február. 17. 12:03","title":"17 km-es alagutat építhet Dubajban Elon Musk vállalata, amelyik csak nevében unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","shortLead":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","id":"20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4.jpg","index":0,"item":"8fe1f4c8-cfb0-41a4-9c9e-b184913a7769","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","timestamp":"2025. február. 17. 14:16","title":"Elkészült a váci Duna-híd hatástanulmánya, még a készítői szerint sem jó ötlet a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]