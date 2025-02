Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ac4f2937-ff0e-44bb-adfe-f032b96fda81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vajon megbízhatunk-e olyan rendszerekben, amelyek működési folyamatait nem értjük teljesen? – tették fel a kérdést amerikai kutatók annak kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia immár a chiptervezés eddig ismert határait is feszegeti.","shortLead":"Vajon megbízhatunk-e olyan rendszerekben, amelyek működési folyamatait nem értjük teljesen? – tették fel a kérdést...","id":"20250217_inverz-tervezes-chipdizajn-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4f2937-ff0e-44bb-adfe-f032b96fda81.jpg","index":0,"item":"11630db4-25c2-4956-946e-d6b599da01b8","keywords":null,"link":"/360/20250217_inverz-tervezes-chipdizajn-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 17. 16:00","title":"Szabad-e úgy chipet tervezni, hogy közben senki nem igazán érti, mi történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","shortLead":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","id":"20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"9cdd1a0e-ebb3-4954-ac67-6eca9d2a0f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","timestamp":"2025. február. 17. 08:36","title":"Kilenc autó ütközött össze, több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi Bertalan távozásáról és az Orbán család gazdagodásáról szóló filmről is.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi...","id":"20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"09dc71e8-fbd1-49aa-9929-6e4bef5a3a76","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. február. 18. 14:25","title":"Lázár János szerint Havasi „kiszállt ebből az egészből”, majd közölte, hogy óriási lejáratókampányok jönnek a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","shortLead":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","id":"20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761.jpg","index":0,"item":"1db58eef-fa7f-4fcf-86c2-7f18857c75f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","timestamp":"2025. február. 17. 07:02","title":"Hajnalban akár -15 fok is lehetett, és ez nem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek között egy Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti csúcstalálkozót is előkészítenének.","shortLead":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek...","id":"20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"6e9b271b-dd26-407c-9a52-937656ccf073","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","timestamp":"2025. február. 17. 13:47","title":"Oroszország Lavrovot küldi az amerikaiakkal tárgyalni, szerinte az EU-nak nincs helye az asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","shortLead":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","id":"20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"2776647a-75fe-4837-bbf5-94e4ade80d47","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","timestamp":"2025. február. 17. 08:51","title":"A vállalkozók sem ússzák meg a banki díjemeléseket, kilenc pénzintézet már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]