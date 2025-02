Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Okosabbá válhat a Google mesterséges intelligencia alkalmazása. A keresőóriás ugyanis bejelentette, hogy a Gemini mostantól kezdve emlékezni fog a korábbi csevegésekre, és ezeknek megfelelően alakíthatja majd ki aktuális válaszait.","shortLead":"Okosabbá válhat a Google mesterséges intelligencia alkalmazása. A keresőóriás ugyanis bejelentette, hogy a Gemini...","id":"20250218_google-gemini-mesterseges-intelligencia-chatbot-memoria-emlekezo-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"52835c97-ce8c-461b-a3f1-5c5f4bbfb639","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_google-gemini-mesterseges-intelligencia-chatbot-memoria-emlekezo-funkcio","timestamp":"2025. február. 18. 14:03","title":"Emlékezni fog a Google Geminije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a92eb49-6149-48a5-849a-bfe20d11fe05","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Korcsolyapályára emlékeztető pálya várta hétfő este az NB II. rangadóján a Kazincbarcikát és a Vasast, a mostoha körülmények között gól nélküli döntetlen született, de a vendégedző Pintér Attila szerint nem is lett volna szabad megrendezni a meccset. Összegyűjtöttünk néhány emlékezetes esetet a múltból, amikor nem a játékosok, hanem az időjárás volt az úr a pályán.","shortLead":"Korcsolyapályára emlékeztető pálya várta hétfő este az NB II. rangadóján a Kazincbarcikát és a Vasast, a mostoha...","id":"20250218_foci-sar-dagonya-vasas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a92eb49-6149-48a5-849a-bfe20d11fe05.jpg","index":0,"item":"0def49ad-9414-4045-8857-19b4c018b01d","keywords":null,"link":"/sport/20250218_foci-sar-dagonya-vasas-fradi","timestamp":"2025. február. 18. 14:26","title":"Ha a Fradival történne hasonló, két hétig cikkezne róla az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","shortLead":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","id":"20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"813a8331-073b-4440-8613-1841068afdd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","timestamp":"2025. február. 17. 15:40","title":"Elakadt a lopott autóval egy tini, balszerencséjére egy rendőrhöz kopogtatott be segítségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd beépíteni.","shortLead":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami...","id":"20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7.jpg","index":0,"item":"778f0822-1581-47f2-8e03-6040ecbc8f89","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","timestamp":"2025. február. 17. 14:34","title":"30 ezer négyzetmétert minősített erdővé a 12. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1868191d-d41c-462a-8bcb-c8ace6e948cc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Debreceni Járási Ügyészség a férfit súlyosabban minősülő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja. ","shortLead":"A Debreceni Járási Ügyészség a férfit súlyosabban minősülő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével...","id":"20250219_5-ev-alatt-kozel-negy-tonna-akkumulatorhulladekot-gyujtott-ossze-a-debreceni-ferfi-felfuggesztettet-kaphat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1868191d-d41c-462a-8bcb-c8ace6e948cc.jpg","index":0,"item":"f6626e84-7a36-4822-ae5a-197a468b0976","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_5-ev-alatt-kozel-negy-tonna-akkumulatorhulladekot-gyujtott-ossze-a-debreceni-ferfi-felfuggesztettet-kaphat","timestamp":"2025. február. 19. 08:07","title":"Közel négy tonna akkumulátorhulladékot gyűjtött össze a debreceni férfi, felfüggesztettet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald Trump a vallásgyakorló keresztények szavazatával nyert választást. A pénzmegvonás, lejáratási kampányok miatt már a Vatikán is közbelépett. Vélemény.","shortLead":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald...","id":"20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960.jpg","index":0,"item":"2666baa9-5917-4818-bb31-aad0c2c589de","keywords":null,"link":"/360/20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 08:00","title":"Laborczi Dóra: Katolikusok és evangélikusok kontra Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]