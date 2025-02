Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről. Sőt még az évtizedekkel későbbi, Mikszáth-féle Jókai-életrajzban is az volt a narratíva, hogy a Nemzeti Színház vezető tragikája, „a hervadó nő” számító módon behálózta a nála fiatalabb, tapasztalatlan írót, aki még csak nem is az első férfi volt az életében. Hogy ez mennyire volt igaz vagy sem, kiderül Szécsi Noémi Jókai és a nők című könyvéből, amely az író születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg. ","shortLead":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről...","id":"20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e.jpg","index":0,"item":"92a1b087-d054-4690-86e2-568acf728cfb","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","timestamp":"2025. február. 18. 17:57","title":"Wesselényi megmentette, Petőfi kigúnyolta – Laborfalvi Róza még a halála után is szálka volt a Jókai-imádók szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f65143-12dd-45fa-882a-bc47a7b7cc34","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"A minap a szerző két baráti családjában is esküvőt tartottak. Ez nem két programot jelent, hanem valóságos eseménysorozatot, az indiaiak megadják a módját. ","shortLead":"A minap a szerző két baráti családjában is esküvőt tartottak. Ez nem két programot jelent, hanem valóságos...","id":"20250218_Szeretettel-Delhibol-eskuvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f65143-12dd-45fa-882a-bc47a7b7cc34.jpg","index":0,"item":"e2bd4d83-50ca-4665-a2b2-3d49f838f939","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szeretettel-Delhibol-eskuvo","timestamp":"2025. február. 18. 17:30","title":"Szeretettel Delhiből: Ilyen egy kasztváltással is járó többfelvonásos indiai esküvő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arra nincs esély, hogy az egész tó befagyjon, korcsolyázni se induljon! ","shortLead":"Arra nincs esély, hogy az egész tó befagyjon, korcsolyázni se induljon! ","id":"20250219_Elkezdett-a-nyilt-vizen-is-befagyni-a-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065.jpg","index":0,"item":"ed07d284-fd3c-4c0a-b4c8-5c6df513cd8f","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Elkezdett-a-nyilt-vizen-is-befagyni-a-Balaton","timestamp":"2025. február. 19. 11:43","title":"Elkezdett a nyílt vízen is befagyni a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja elhagyni a kórházat. A helyzet még sürgetőbbé teszi, hogy befejezze az elkezdett reformokat. ","shortLead":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja...","id":"20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"65a64aae-f5e5-4602-bf75-e286da304569","keywords":null,"link":"/360/20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","timestamp":"2025. február. 19. 09:55","title":"Ferenc pápa érzi, hogy közeleg a halála, és védeni próbálja az örökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","shortLead":"Ha már mindent megvett, amire a kedvencének szüksége lehet, itt az újabb módja annak, hogy mire költhet még több pénzt.","id":"20250218_lidl-kutyaviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ec1cfc-420a-4526-9f26-1e51c4a8a4ab.jpg","index":0,"item":"3c0ca708-da2f-402d-addf-1b07baf97046","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_lidl-kutyaviz","timestamp":"2025. február. 18. 17:14","title":"Ez a hét is eljött: akciós a Lidlben a kutyavíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi Hazánk részvételével működő Szuverén Nemzetek Európája széteshet.","shortLead":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi...","id":"20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"b4aad1cd-2753-4bc5-92b4-3e30c7afc984","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","timestamp":"2025. február. 18. 20:13","title":"A német választás után az AfD csatlakozhat a Fidesz EP-frakciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2895cabc-9b26-4038-9c68-563a67722621","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Átlátszó perelt, hogy kiderüljön a Nemzeti Sport kiadójának vételára.","shortLead":"Az Átlátszó perelt, hogy kiderüljön a Nemzeti Sport kiadójának vételára.","id":"20250218_nemzeti-sport-vetelar-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2895cabc-9b26-4038-9c68-563a67722621.jpg","index":0,"item":"3934b7c7-e057-4042-97ad-9580921d7227","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_nemzeti-sport-vetelar-per","timestamp":"2025. február. 18. 17:24","title":"Végül sikerült kiperelni: 3,5 milliárd forintot fizetett az állam Orbán Viktor kedvenc lapjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]