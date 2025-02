Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és ezeket már nem támogatja a Windows 11 legújabb kiadása. A dolog azonban egy félreértésen alapul. ","shortLead":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és...","id":"20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"978322d7-96d9-4270-b05c-7e08ca7db6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","timestamp":"2025. február. 18. 13:03","title":"Szárnyra kapott a hír, hogy durván szigorítanak a Windowson – mi az igazság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dec2174-bd2f-4a44-808c-f6d10cb46bee","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyik legősibb, de legveszélyesebb sport az ökölvívás. Orvosszervezetek kampányoltak a betiltása mellett, az amatőrök egészségét fejvédővel próbálták megóvni, de úgy tűnik, az csak tetézte a bajt. Közelebb vihetnek a sorra ismétlődő tragédiák a sportág biztonságosabbá tételéhez?","shortLead":"Az egyik legősibb, de legveszélyesebb sport az ökölvívás. Orvosszervezetek kampányoltak a betiltása mellett...","id":"20250218_okolvivas-boksz-halalos-serulesek-fejvedo-john-cooney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dec2174-bd2f-4a44-808c-f6d10cb46bee.jpg","index":0,"item":"c3d01e75-4803-4f16-9928-e75a191e6125","keywords":null,"link":"/sport/20250218_okolvivas-boksz-halalos-serulesek-fejvedo-john-cooney","timestamp":"2025. február. 18. 13:57","title":"Boksztragédiák: ha több életet tesz jobbá, mint ahányan belehalnak, akkor rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni arra, hogy mikor jöhet a Grand Theft Auto VI PC-s kiadása.","shortLead":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni...","id":"20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"661368e4-b278-4b14-9307-c2142bcc83d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 17:03","title":"Jó hír: hamarabb jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","shortLead":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","id":"20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"1206adce-f9e1-49b9-ac2b-9c7a492f515f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 17. 11:34","title":"Újabb 100 milliárd forintot ad lakásépítésre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","shortLead":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","id":"20250217_Korhazba-kerult-Shakira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328.jpg","index":0,"item":"0e012305-0643-4bc2-99a5-d03c9a739317","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Korhazba-kerult-Shakira","timestamp":"2025. február. 17. 08:16","title":"Kórházba került Shakira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","shortLead":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","id":"20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225.jpg","index":0,"item":"23af8907-2ddb-40d5-9116-a468c50c9d0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","timestamp":"2025. február. 16. 18:16","title":"Budapesten, az orosz nagykövetség előtt emlékeztek meg Navalnij halálának első évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban.","id":"20250217_ferenc-papa-korhaz-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"e1a0f350-e0c4-4f15-bd5c-8b805c4fbe43","keywords":null,"link":"/elet/20250217_ferenc-papa-korhaz-vatikan","timestamp":"2025. február. 17. 17:06","title":"„A klinikai kép összetett” – továbbra is kórházban marad Ferenc pápa, minden programját lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia tanulságairól ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk.","shortLead":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia...","id":"20250217_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4ea3e545-1e83-4781-934a-bef4fd11e110","keywords":null,"link":"/360/20250217_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 17. 11:14","title":"Nemzetközi lapszemle: Világvége-hangulat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]