[{"available":true,"c_guid":"c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","id":"20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce.jpg","index":0,"item":"b2153935-b61d-4e1c-9964-528ca0500112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","timestamp":"2025. február. 20. 06:41","title":"Így fest a Tesla Model 3 a legújabb csík lámpákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök esetlegesen megválna tisztségétől, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba és a NATO-ba, valamint az orosz csapatok visszavonulnának és meglennének a szükséges biztonsági garanciák.","shortLead":"Az ukrán elnök esetlegesen megválna tisztségétől, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba és a NATO-ba, valamint az orosz...","id":"20250218_Zelenszkij-szerint-Putyinnak-kedveznek-a-jelenlegi-amerikai-nyilatkozatok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"81124a24-7d4d-4768-97fe-36bce478dda4","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Zelenszkij-szerint-Putyinnak-kedveznek-a-jelenlegi-amerikai-nyilatkozatok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 18. 06:46","title":"Zelenszkij szerint Putyinnak kedveznek a jelenlegi amerikai nyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","shortLead":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","id":"20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3.jpg","index":0,"item":"b126aa7c-37f6-4f7f-8bea-f72a3c5f2755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Alig van hozzáadott értéke a magyar járműiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. 