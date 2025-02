Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. Tíz év után beismerte azt is, hogy az alkoholt nem tudja irányítani. ","shortLead":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. Tíz év után beismerte azt is...","id":"20250219_molnar-gusztav-alkohol-fuggoseg-rehab-eljegyzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"7ec9c66f-7b66-4b1f-9a1a-a89072ef5f69","keywords":null,"link":"/elet/20250219_molnar-gusztav-alkohol-fuggoseg-rehab-eljegyzes","timestamp":"2025. február. 19. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Annyira vagyok rosszul, amennyire rosszul szabad lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. február. 19. 10:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","id":"20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"1c1bc44d-67bc-48ef-9890-70239ec1c9ab","keywords":null,"link":"/elet/20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","timestamp":"2025. február. 20. 20:08","title":"Véletlenül megtiltották amerikai kutatóknak, hogy olyan szavakat használjanak, mint a nő, a fogyatékkal élő és az idős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","shortLead":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","id":"20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"ab8d791e-82cb-4951-99d9-2ebd0341eb74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","timestamp":"2025. február. 19. 09:45","title":"Elfogadták az újabb szankciós csomagot, Szijjártó kiharcolta, hogy focicsapatokra és Kirill pátriárkára ne vonatkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0127beb-95d3-4003-88ff-558f6e49688e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan a 2024-es, első tesztrepülés meghiúsult, de az amerikai űrhivatal már javában teszteli az X-59-et, és erről most egy videót is kiadtak. ","shortLead":"Ugyan a 2024-es, első tesztrepülés meghiúsult, de az amerikai űrhivatal már javában teszteli az X-59-et, és erről most...","id":"20250219_nasa-lockheed-martin-x59-hiperszonikus-repulogep-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0127beb-95d3-4003-88ff-558f6e49688e.jpg","index":0,"item":"b5f434df-856e-4329-984b-360ba7c03d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-lockheed-martin-x59-hiperszonikus-repulogep-teszt","timestamp":"2025. február. 19. 11:03","title":"Nyers erő: beindította a Concorde utódjaként emlegetett repülőgép hajtóművét a NASA (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff9ce8d-8209-4b03-b0fa-4c1bfb8074fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök rossz ütemérzékkel fordult az AfD felé. Annyira, hogy ezt az ország megérezheti akár Friedrich Merz kancellársága alatt komolyabban is. Gergely Mártont és Bábel Vilmost Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A magyar miniszterelnök rossz ütemérzékkel fordult az AfD felé. Annyira, hogy ezt az ország megérezheti akár Friedrich...","id":"20250219_Fulke-podcast-Orban-Viktor-AfD-nemet-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ff9ce8d-8209-4b03-b0fa-4c1bfb8074fa.jpg","index":0,"item":"aef1de95-1fc0-41a6-8de5-b8c0e7007030","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Fulke-podcast-Orban-Viktor-AfD-nemet-valasztas-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 11:00","title":"Orbán rossz lóra tett a német szélsőjobbal – a német választásról a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón is, méghozzá napnyugta után. ","shortLead":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón...","id":"20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88.jpg","index":0,"item":"be2c3dc5-1abc-4127-a896-8c27c8ef24eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","timestamp":"2025. február. 19. 16:03","title":"Káprázatos marsi felhőt kapott lencsevégre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kétoldali tüdőgyulladással kezelt katolikus egyházfő értékei javultak.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladással kezelt katolikus egyházfő értékei javultak.","id":"20250219_javult-ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"f50ba696-3d6d-48fa-bcc4-8d3aae013374","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_javult-ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. február. 19. 19:44","title":"Javult egy kicsit Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]