[{"available":true,"c_guid":"b2b4f52f-14dd-41e2-9c7f-860ce8b6a499","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trump első elnöki hónapjában a legrosszabb forgatókönyv vált valóra: felforgatja az amerikai kormányzatot, és olyan vehemenciával külpolitizál, amitől mindenki tartott. Európának azonban nagyon gyorsan észhez kellene térnie, és kezébe vennie az irányítást, mert a régi világ már nem fog visszatérni, és még az is előfordulhat, hogy teljesen magára marad – ez volt a témája a HVG Címlapsztori rendezvényének, ahol Yaro Patrice külpolitikai szakértő és Csizmazia Gábor, az NKE adjunktusa volt a vendégünk.","shortLead":"Trump első elnöki hónapjában a legrosszabb forgatókönyv vált valóra: felforgatja az amerikai kormányzatot, és olyan...","id":"20250221_cimlapsztori-amerika-trump-yaro-patrice-csizmazia-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2b4f52f-14dd-41e2-9c7f-860ce8b6a499.jpg","index":0,"item":"667557e1-21ba-45ac-8f62-5bd571732853","keywords":null,"link":"/360/20250221_cimlapsztori-amerika-trump-yaro-patrice-csizmazia-gabor","timestamp":"2025. február. 21. 13:50","title":"Európának meg kell értenie az amerikai álláspontot, és nem hisztériázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe3d04-7495-4e57-a93e-ca4b512420cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban bekeményített a tél, az éjszakai tartós mínuszok miatt még a vörös kódot is életbe léptette a belügyminisztérium. A -10 fok valóban nem játék, főleg az utcán, de a közelében sincs annak, amit az örök fagy körzetében található legnagyobb városban, Jakutszkban élnek meg az emberek nap mint nap.","shortLead":"Az elmúlt napokban bekeményített a tél, az éjszakai tartós mínuszok miatt még a vörös kódot is életbe léptette...","id":"20250220_jakutszk-leghidegebb-varos-elet-minusz-40-fokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccfe3d04-7495-4e57-a93e-ca4b512420cb.jpg","index":0,"item":"93de6ded-7d40-406a-8a91-c43a3c8e2305","keywords":null,"link":"/elet/20250220_jakutszk-leghidegebb-varos-elet-minusz-40-fokban","timestamp":"2025. február. 21. 04:40","title":"Ilyen az élet -40 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe, amelyről a túszalkuban szó volt.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe...","id":"20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"d64c2876-2899-4a65-a901-8031dff60566","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","timestamp":"2025. február. 22. 08:38","title":"Átadta a Hamász Izraelnek Shiri Bibasz holttestét, aki helyett elsőre egy azonosítatlan halottat küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e2868-2f8e-4057-9e00-8851fc11d949","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy-egy példánnyal az eredeti modellből manapaság is össze lehet futni a Balkánon.","shortLead":"Egy-egy példánnyal az eredeti modellből manapaság is össze lehet futni a Balkánon.","id":"20250221_Ultraolcso-autokent-terne-vissza-a-legendas-Yugo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/417e2868-2f8e-4057-9e00-8851fc11d949.jpg","index":0,"item":"90ed1f0b-e036-4a55-a6c9-87fe9213a6f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Ultraolcso-autokent-terne-vissza-a-legendas-Yugo","timestamp":"2025. február. 21. 20:20","title":"Ultraolcsó autóként térne vissza a legendás Yugo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek – kerültek, és azt szeretné, ha törvénnyel tiltanák ki az országból, aki részesült a lobbidollárokból.","shortLead":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek...","id":"20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"ef835b78-80c5-4ffe-af09-2d1b96dbcd49","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","timestamp":"2025. február. 21. 05:30","title":"Ha Orbán kitiltaná a \"guruló dollárok\" elfogadóit, ő és Bayer Zsolt mehetne legelöl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","shortLead":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","id":"20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94.jpg","index":0,"item":"7077b037-c62f-44e8-b90d-937e328bd8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","timestamp":"2025. február. 22. 08:54","title":"A megölt Ján Kuciak és menyasszonya szülei is felszólaltak a szlovákiai újságírógyilkosság hetedik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja megfigyelni a SPHEREx űrtávcső.","shortLead":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja...","id":"20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"9275b7f0-d6c9-49ae-b6fb-21117d6401fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","timestamp":"2025. február. 20. 19:03","title":"Bekapcsolja a NASA az új űrtávcsövet: az univerzum eredetéről árulkodhat a SPHEREx ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","shortLead":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","id":"20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f.jpg","index":0,"item":"cef85adb-fe8c-46cc-bafc-756c0e99d582","keywords":null,"link":"/360/20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","timestamp":"2025. február. 21. 09:34","title":"Az agyelszívás kompenzálása és az unió bővítése lenne a megoldás a munkaerőhiányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]