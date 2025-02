Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","shortLead":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","id":"20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"4ea1d2dd-1485-4b59-ac1b-02327d228c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","timestamp":"2025. február. 23. 15:50","title":"Óriásit esett a Shein nyeresége, egyre rosszabb helyzetben készül a londoni tőzsdére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és a francia vezető is találkozik hamarosan Donald Trumppal, és szeretnének egységes álláspontot képviselni.","shortLead":"A brit és a francia vezető is találkozik hamarosan Donald Trumppal, és szeretnének egységes álláspontot képviselni.","id":"20250224_Starmer-es-Macron-megegyezett-hogy-egyesitett-erovel-tamogatjak-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"12a0a7d1-b57e-472f-8b76-1bee0589b134","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Starmer-es-Macron-megegyezett-hogy-egyesitett-erovel-tamogatjak-Ukrajnat","timestamp":"2025. február. 24. 06:15","title":"Starmer és Macron megegyezett, hogy egyesített erővel támogatják Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","id":"20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5.jpg","index":0,"item":"d330a583-9c15-4902-a621-bd5ae43e2c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","timestamp":"2025. február. 22. 12:26","title":"Gyorsabban öregszik el a magyar társadalom, mint a legtöbb európai országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki.","shortLead":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad...","id":"20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"9ec06081-2ce8-40d0-b5af-a92b8fcff641","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"„Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok” – reagált a Pride Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei meghatározásakor. Az ördög ráadásul a részletekben rejlik.","shortLead":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei...","id":"20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854.jpg","index":0,"item":"9d5754c8-04f6-4455-8c50-1d59529ab9d7","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","timestamp":"2025. február. 23. 10:30","title":"Sajátos logika mentén csökkentették az államilag támogatott férőhelyek számát az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508be64d-c4e9-48c6-b9f4-c330da99ab04","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Két év után teljes jogú kormánya van Libanonnak, amely elindulhat a reformok útján, és kikerülhet Irán befolyása alól. De még nem hárult el minden akadály az új kezdet elől.","shortLead":"Két év után teljes jogú kormánya van Libanonnak, amely elindulhat a reformok útján, és kikerülhet Irán befolyása alól...","id":"20250222_hvg-uj-kezdet-libanoni-kormany-hezbollah","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/508be64d-c4e9-48c6-b9f4-c330da99ab04.jpg","index":0,"item":"973f288a-923c-4243-8a3a-eec6f96badbb","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-uj-kezdet-libanoni-kormany-hezbollah","timestamp":"2025. február. 22. 10:30","title":"Fordulatot hoz Libanonban az új kormány megalakulása, de a Hezbollah boríthat mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai ingatlanfejlesztés bizarr terve.","shortLead":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai...","id":"20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0.jpg","index":0,"item":"677718f3-0ec5-4816-bcd3-916e1eae3628","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","timestamp":"2025. február. 23. 13:30","title":"Nem a semmiből jött Trump „gázai Riviéra” ötlete: a családja már évek óta szemezget a Közel-Kelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]