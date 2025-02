Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és veseelégtelenséget is megállapítottak nála. ","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és...","id":"20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"099b78b4-6976-4332-a5a5-cc546e9fd2ec","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:52","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt az első találkozásuk.","shortLead":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt...","id":"20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854.jpg","index":0,"item":"e3277938-cf5d-4a6e-af37-89a8e215d45a","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","timestamp":"2025. február. 24. 08:36","title":"„Ő volt a világ legvidámabb színésze” – pályatársai búcsúznak Harkányi Endrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","shortLead":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","id":"20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84.jpg","index":0,"item":"70a06ca8-5e88-4ad1-ac77-d190ac3ef03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","timestamp":"2025. február. 24. 16:03","title":"Nem vicc: illóolajat lehet tölteni az Asus új egerébe, ami illatosítóként is funkcionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe548294-8d1d-4aab-ab47-52d42d819487","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Most a résztvevőket listázni akaró Bayer Zsolton a sor, hogy cáfolja a kormánypárti tévé állítását.","shortLead":"Most a résztvevőket listázni akaró Bayer Zsolton a sor, hogy cáfolja a kormánypárti tévé állítását.","id":"20250223_A-TV2-szerint-nem-voltak-birok-a-birok-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe548294-8d1d-4aab-ab47-52d42d819487.jpg","index":0,"item":"c6c40463-4fbf-4e9d-b8a7-af88ed3453cc","keywords":null,"link":"/elet/20250223_A-TV2-szerint-nem-voltak-birok-a-birok-tuntetesen","timestamp":"2025. február. 23. 10:44","title":"A TV2 szerint nem voltak bírók a „bíró tüntetésen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve a tagállamok elfogadták a sorrendben 16. szankciós csomagot. A döntés egyhangúságot igényel, azaz Magyarország is támogatta.","shortLead":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"02385d6d-509a-4204-b82f-3f8fd15831b1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","timestamp":"2025. február. 24. 10:26","title":"Rendkívül átfogó szankciós csomagot élesített az EU Oroszország ellen – a magyar kormány is támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra, hogy a vesztünkbe rohanunk. ","shortLead":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra...","id":"20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152.jpg","index":0,"item":"078b3078-ac42-40d2-b624-d6937d692107","keywords":null,"link":"/elet/20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","timestamp":"2025. február. 23. 12:12","title":"Ferenc pápa csak a halála után akarta „meggyónni” az életét, de a világ állapota miatt nem várhatott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és a francia vezető is találkozik hamarosan Donald Trumppal, és szeretnének egységes álláspontot képviselni.","shortLead":"A brit és a francia vezető is találkozik hamarosan Donald Trumppal, és szeretnének egységes álláspontot képviselni.","id":"20250224_Starmer-es-Macron-megegyezett-hogy-egyesitett-erovel-tamogatjak-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"12a0a7d1-b57e-472f-8b76-1bee0589b134","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Starmer-es-Macron-megegyezett-hogy-egyesitett-erovel-tamogatjak-Ukrajnat","timestamp":"2025. február. 24. 06:15","title":"Starmer és Macron megegyezett, hogy egyesített erővel támogatják Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást találniuk a migráció, a gazdaság gondjaira, hogy megakadályozzák a szélsőségek előretörését.","shortLead":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást...","id":"20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0.jpg","index":0,"item":"a3e99525-7880-493c-b8b3-f6c1c23210fb","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","timestamp":"2025. február. 23. 08:30","title":"„Ez az egyetlen, utolsó töltényünk van” – így készül Németország a választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]