Képviselő nélkül maradt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a pécsi közgyűlésben, miután Hankó Viktória kilépett a pártból csütörtökön. Vasárnap derült ki, hogy távozott, akkor indult be az üzengetés is. A képviselő azzal indokolta a kilépését, hogy bizonyos helyzetekben nem kapta meg a párt megfelelő segítségét, továbbá új irányba szeretné vinni a politikai pályafutását. Az MKKP közleményben reagált a fejleményekre, azt írták, hogy Hankó lemondása a semmiből jött, továbbá azt kérték tőle, hogy adja vissza a mandátumát.

„Az MKKP határozott álláspontja, hogy a párt választói nem véletlenül szavaztak annak listás képviselőjelöltjeire. Ha egy jelölt vagy képviselő nem tudja képviselni a párt szavazóit, akkor távozzon a pártból, és adja át a helyét olyannak, aki az MKKP-s választókat és nem önmagát képviseli” – írták.

Azt is hozzátették, hogy „a Kutyapárt minden tőle telhető segítséget megadott Hankó Viktóriának, mind szociális, mind pszichés, mind pénzügyi, mind lakhatási, mind pedig szakmai tekintetben. Mindezek mellett

Pécsen több személyközi konfliktusnak volt aktív részese Hankó Viktória, amelyek alapvetően személyes és magánjellegűek voltak, nem pedig szakmaiak”.

A Kutyapárt eredményvárójára készülve június 9-én Budapesten Jakó Barbara

A képviselő a HVG-nek a távozása okairól azt mondta, hogy napi szinten üvöltöztek vele a pécsi irodán a párt helyi vezetői – leginkább ebből lett elege. „Jeleztem az MKKP vezetése felé ezeket a problémákat, azt a választ kaptam, gondolkoznak, hogyan lehetne ezt megoldani” – fogalmazott. A párt közleményében említett támogatásokról azt mondta, két hétig az irodában lakott, felajánlotta, hogy azt kifizeti, illetve volt egy 120 ezer forintos tb-hátraléka, annak a kifizetésében segített a párt. Azt mondta, azt is szándékában állt rendezni, de nem engedték neki.

Hankó ugyanakkor szakmai problémát is említett. Mint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság alelnöke, lehet egy titkára, annak személyéről nem sikerült megállapodni a párt helyi vezetésével. Akit első körben ajánlottak neki, elérhetetlen volt, akit második körben, nem tudta volna teljes állásban vállalni a feladatot. Ő is ajánlott egy „passzivistát”, akivel jó kapcsolata van, de őt a helyi pártvezetés nem akarta – nála ekkor telt be a pohár. Úgy fogalmazott, ha elfogadja, akit ajánlottak, az

olyan lett volna, mint a Fideszben, ahol a párt az embereit beülteti pozíciókba érdemi munkavégzés nélkül.

Mindezekkel kapcsolatban kerestük az MKKP-t, választ egyelőre nem kaptunk.

Erről szerződtek a kutyapártosok

Hankó egyébként nagy tervekkel vágott neki a képviselőségnek az MKKP színeiben. Júniusban azt mondta, ha mutyiszagú ügyre bukkan, akkor annak utánajár, és nyilvánosságra hozza, valahogy úgy, ahogy az MKKP elnöke tette azt a XII. kerületben. Kérdésünkre akkor azt mondta, jó példa előtte Kovács Gergely hegyvidéki munkássága, „remélem, tudok majd olyan jó munkát végezni”. Egyébként pont Kovács munkája mutatta meg, hogy akár egyetlen képviselő is milyen sokat érhet, miután júniusban az MKKP tarolt az önkormányzati választáson, és Kovács ma már a kerület polgármestere.

Hankó a mandátum kérdéséről azt mondta, hogy nem adja vissza, marad képviselő, csak éppen függetlenként. Arra hivatkozott a HVG-nek, hogy amikor a testület megalakult, az MKKP szerződést írt alá a képviselőivel, amelyben az volt, hogy szabad mandátummal rendelkeznek, hiába jutottak be listáról. (A júniusi önkormányzati választáson az MKKP 5009 szavazatot szerzett, ami egy kompenzációs helyre volt elegendő, ezt kapta meg Hankó, akire egyéniben 6,51 százaléknyian szavaztak.) A képviselő szerint ebben a szerződésben az is benne volt, hogyan kell részt venni a pártépítésben, a passzivistáikkal való kapcsolattartásról is értekeztek benne, illetve a médiajelenlétről is szó esett. Emellett arról is rendelkeztek, hogy a havi tiszteletdíjuk 10 százalékát át kell adniuk a pártnak.

Ez, ha a bruttó összeget vesszük, 125 ezer forint lenne Hankó esetében, mivel Pécsen a legmagasabbak a megyei jogú városok közül a képviselőknek járó tiszteletdíjak. Januártól a korábbi bruttó 267 ezer forintról 663 ezer forintra emelkedett a képviselői alapdíj, ehhez járul még az esetleges bizottsági pozíciókért járó ellentételezés. Emellett a képviselők titkárt vehetnek maguk mellé, akinek a bérét szintén az önkormányzat fizeti.

Az előző ciklusban a képviselők munkájára kb. 100 millió forintot költött évente a város, ez idén már 486 millió forint lesz, vagyis csaknem megötszöröződött.

Zavar a Fideszben

Pécsen a közgyűlésben meglehetősen kiegyenlített a helyzet a városvezetés és a Fidesz, illetve a kormánypárt szövetségesei között. A Fidesznek 11 képviselője van, míg a Péterffy Attila polgármestert támogató pártoknak (DK, Jobbik, Momentum, MSZP), illetve szervezeteknek 9.

A mérleg nyelvét így a Tiszta Kezek Egyesület, a Mindenki Pécsért Egyesület, a Mi Hazánk, valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (immár független színekben politizáló) képviselője jelenti. A döntéshozatal gyakran azon múlik, hogy az utóbbi képviselők kivel szavaznak együtt. A tiszteletdíjak megemelésért egyébként a Tiszta Kezek Egyesülettől Bognár Szilvia kardoskodott, amit leginkább azzal indokolt a Népszavának, hogy ennek a munkának a maradéktalan elvégzése teljes embert kíván, ezért magas díj jár érte.

Illetve már az a skandalum is előfordult, hogy a Fidesz egyik – párton kívüli – képviselője, Nagy Klaudia tartózkodott, amikor a frakcióval együtt kellett volna szavaznia. A költségvetés tárgyalásakor a jobboldal módosítói emiatt nem mentek át, aminek az lett az eredménye, hogy Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője belső vizsgálatot indított. „Nem az a célom, hogy büntessünk, vagy hogy ennek bármiféle retorziója legyen, hanem az, hogy megértsem, megértsük, miért volt szükség egy ilyen rendkívül visszás lépésre” – mondta a Pécs Aktuálnak. Nagy akkor felfüggesztette a frakciótagságát a vizsgálat idejére. Kerestük a képviselőt, hogy megtudjuk, mi lett az eredménye, egyelőre nem kaptunk választ.

