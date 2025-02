Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","id":"20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"2057daba-520a-4abf-ae95-f7c5a125c2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","timestamp":"2025. február. 24. 16:08","title":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az albertirsai családirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal folytatott tárgyalás részleteiről. ","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal...","id":"20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"01f6f8c1-0be4-4bef-bf4f-3ef372503097","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. február. 25. 12:14","title":"Macron hamarosan részletezni is fogja az európai vezetőknek, milyen volt a találkozója Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","shortLead":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","id":"20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0.jpg","index":0,"item":"fd781e7a-708d-48cb-ae94-b8b9e9348f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","timestamp":"2025. február. 26. 10:28","title":"Orbán feltűrt ingujjban játszott a ceruzájával, amikor rátörtek az áfa-visszatérítés és a forint miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","id":"20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a.jpg","index":0,"item":"1a9d3ea7-839b-41bb-b00d-b35b341d76c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","timestamp":"2025. február. 24. 16:55","title":"A rendőrség nem találja a reggeli vonatgázolás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁV szerint nem tartható az eredeti egy hónapos határidő, mert sok pályázati anyag esetében pontosításokra, részletezésekre van szükség.","shortLead":"A MÁV szerint nem tartható az eredeti egy hónapos határidő, mert sok pályázati anyag esetében pontosításokra...","id":"20250226_Megakadt-a-palyaudvarok-99-eves-koncesszioba-adasa-mert-tul-vazlatosak-voltak-a-palyazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"5a1829ec-da83-4ad8-b145-0696133050b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Megakadt-a-palyaudvarok-99-eves-koncesszioba-adasa-mert-tul-vazlatosak-voltak-a-palyazatok","timestamp":"2025. február. 26. 11:30","title":"Megakadt a pályaudvarok 99 éves koncesszióba adása, mert túl vázlatosak voltak a pályázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem magyarázták meg, mire gondolt Orbán Viktor, amikor az idei Pride-ra utalt, de azt sejtették, hogy ha most nem is tiltható be a rendezvény, a kormánynak lehetnek ez irányba ható „további lépései”.","shortLead":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem...","id":"20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"8e5dd67c-acc7-4ccc-962e-094d33358935","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:52","title":"A hatályos jogszabály alapján a Pride nem tiltható be, de a kormányzat a HVG-nek nem zárta ki, hogy a törvény megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884ee4de-c74b-451b-ac9f-ebad88b21dee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Doctor 46. születésnapjára készült BMW M4 CS Edition VR46 kétféle kivitelben érhető el.","shortLead":"A Doctor 46. születésnapjára készült BMW M4 CS Edition VR46 kétféle kivitelben érhető el.","id":"20250225_valentino-rossi-neve-femjelzi-a-legujabb-limitalt-szerias-bmw-m4-cs-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/884ee4de-c74b-451b-ac9f-ebad88b21dee.jpg","index":0,"item":"eca21976-c085-49d3-a3a7-3b9c32c07063","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_valentino-rossi-neve-femjelzi-a-legujabb-limitalt-szerias-bmw-m4-cs-t","timestamp":"2025. február. 25. 07:21","title":"Valentino Rossi neve fémjelzi a legújabb limitált szériás BMW M4 CS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","shortLead":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","id":"20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8.jpg","index":0,"item":"23e99d77-3756-4441-abbb-983281d330ae","keywords":null,"link":"/elet/20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 25. 21:21","title":"15 év börtönre ítélték a Szexoktatás színészét szexuális zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]