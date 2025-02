Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez. Orbánt idézve gratulált Elon Musk az AfD-nek 2025. február. 24. 12:47 AfD-nek A Magyar Bírói Egyesület arra is figyelmeztetett, hogy a demonstráción történő részvétellel kapcsolatos adatgyűjtést az információs önrendelkezésről szóló törvény és a GDPR is tiltja. Megüzenték a bírók Bayer Zsoltnak, milyen ügyekben találkozhat az általa listázott kollégákkal 2025. február. 24. 13:43 Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban. 3,4 tonnát nyom a mérlegen az új amerikai hibrid 2025. február. 26. 06:41 Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem magyarázták meg, mire gondolt Orbán Viktor, amikor az idei Pride-ra utalt, de azt sejtették, hogy ha most nem is tiltható be a rendezvény, a kormánynak lehetnek ez irányba ható „további lépései". A hatályos jogszabály alapján a Pride nem tiltható be, de a kormányzat a HVG-nek nem zárta ki, hogy a törvény megváltozik 2025. február. 24. 17:52 HVG-nek nem zárta ki, hogy a törvény megváltozik A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek. Tarantula csípte meg repülés közben az utasszállító pilótáját 2025. február. 24. 13:15 Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát. Zelenszkij Trumppal is beszélt az online G7-találkozón 2025. február. 24. 20:47 A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén. Mészáros Lőrinc cége és az MVM aláírta a mátrai gázerőműről szóló szerződést 2025. február. 25. 12:55 De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte. Putyin: Európára is szükség lesz a tárgyalóasztalnál 2025. február. 25. 09:57