[{"available":true,"c_guid":"99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","shortLead":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","id":"20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934.jpg","index":0,"item":"6f687995-54ed-455f-868d-a1bdafddfefe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Elmarad a hét elején szokásos árváltozás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor emlékszik az ember rájuk. Most a tudomány szolgált válasszal utóbbira; kiderült ugyanis, hogy az álmok reggeli felidézésének képessége számos tényező függvénye.","shortLead":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor...","id":"20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b.jpg","index":0,"item":"618a9f02-f439-4880-8e8c-ce5bbcb7509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","timestamp":"2025. február. 26. 08:03","title":"Mindig emlékszik az álmaira? Úgy tűnik, rájöttek az okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","shortLead":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","id":"20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f.jpg","index":0,"item":"797cb1e7-cd90-4325-960d-00e327e65281","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","timestamp":"2025. február. 24. 08:13","title":"Amerika kedvenceinek, a nagy pickupoknak is konkurenciát állít a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető, és online beadható.","shortLead":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc...","id":"20250225_kata-bevallas-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867.jpg","index":0,"item":"5fbed5c4-509f-4d3a-906f-1d27a2b41492","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_kata-bevallas-hatarido","timestamp":"2025. február. 25. 11:11","title":"Fontos határidő jön kedden a katásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A betegek a jövőben a Békés Vármegyei Központi Kórházban kaphatják meg ezt az ellátást.","shortLead":"A betegek a jövőben a Békés Vármegyei Központi Kórházban kaphatják meg ezt az ellátást.","id":"20250224_Iden-mar-nem-lesz-kardiologiai-fekvobeteg-ellatas-az-oroshazi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744.jpg","index":0,"item":"3c049bc7-988a-4f1f-ab14-506246ed4b78","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Iden-mar-nem-lesz-kardiologiai-fekvobeteg-ellatas-az-oroshazi-korhazban","timestamp":"2025. február. 24. 21:28","title":"Idén már nem lesz kardiológiai fekvőbeteg-ellátás az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a00ae1-5527-446a-be7a-6fbde7028fe7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jövőben is a miniszterelnök munkáját segíti.","shortLead":"A jövőben is a miniszterelnök munkáját segíti.","id":"20250225_havasi-bertalan-miniszterelnoki-megbizott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a00ae1-5527-446a-be7a-6fbde7028fe7.jpg","index":0,"item":"2df961bd-df54-4126-812d-5bfbbed94778","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_havasi-bertalan-miniszterelnoki-megbizott-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 18:27","title":"Megvan, hol folytatja Havasi Bertalan, Orbán volt sajtófőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08766bef-2108-4f1a-8755-227273cc17a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester azt kéri a helyiektől, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak.","shortLead":"A polgármester azt kéri a helyiektől, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak.","id":"20250224_Szennyezett-a-levego-Miskolcon-szmogriadot-rendeltek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08766bef-2108-4f1a-8755-227273cc17a2.jpg","index":0,"item":"0d04de89-9b9f-4f63-986f-4e88174f82ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Szennyezett-a-levego-Miskolcon-szmogriadot-rendeltek-el","timestamp":"2025. február. 24. 14:12","title":"Szennyezett a levegő Miskolcon, szmogriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai segítség ellentételezéseként.","shortLead":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai...","id":"20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4a13dfc2-7aad-4dc2-bfbc-2898d2e274e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","timestamp":"2025. február. 24. 17:42","title":"Karnyújtásnyira a megállapodás az ásványkincsekről szóló ukrán–amerikai tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]