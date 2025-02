Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik tesztrepülésén.","shortLead":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik...","id":"20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"a9a8fc1b-4581-40d9-b787-145fe590a1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","timestamp":"2025. február. 25. 17:03","title":"Kiderült, miért végződött látványos robbanással a Starship legutóbbi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták csütörtökön ismét találkozni fognak, ezúttal Isztambulban.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták...","id":"20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"7b56efb8-2a37-4a0b-a4c2-36aecd97fe7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","timestamp":"2025. február. 26. 14:19","title":"Lavrov máris cáfolta Trumpot: Nem igaz, hogy támogatnák európai békefenntartók Ukrajnába telepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktort felvillanyozták a barátai. A szerbeknél már a rendőrség kutakodik a USAID által támogatott szervezeteknél, Trump félreértelmezi Moszkva szándékait. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktort felvillanyozták a barátai. A szerbeknél már a rendőrség kutakodik a USAID által támogatott...","id":"20250226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e64612e5-7fd5-46d0-8180-3089a5af425e","keywords":null,"link":"/360/20250226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 26. 10:32","title":"Amíg a Bizottság Kijevben volt, Várhelyi Olivér Brüsszelben fejtette ki álláspontját a vadászkutyákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","shortLead":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","id":"20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b.jpg","index":0,"item":"280db344-7d26-4202-af6e-406876e28637","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","timestamp":"2025. február. 27. 08:41","title":"Kína uralja a konnektoros autók piacának háromnegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","shortLead":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","id":"20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96.jpg","index":0,"item":"8b6ce78b-5a5b-4625-a3c0-29006f676f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 25. 18:03","title":"Így néz majd ki az új baltimore-i híd, amit 2024-ben rombolt le egy teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor emlékszik az ember rájuk. Most a tudomány szolgált válasszal utóbbira; kiderült ugyanis, hogy az álmok reggeli felidézésének képessége számos tényező függvénye.","shortLead":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor...","id":"20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b.jpg","index":0,"item":"618a9f02-f439-4880-8e8c-ce5bbcb7509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","timestamp":"2025. február. 26. 08:03","title":"Mindig emlékszik az álmaira? Úgy tűnik, rájöttek az okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]