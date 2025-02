Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi rendőrfőnökkel.","shortLead":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi...","id":"20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f.jpg","index":0,"item":"4d70e388-8200-4b92-8a1e-2c5f31def054","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","timestamp":"2025. február. 26. 12:07","title":"300 magyar terrorelhárító érkezett a boszniai Szerb Köztársaságba Milorad Dodik elnök ítélethirdetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a05cda-d106-4f39-a3fc-af39e7aa1c86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikóban tartják majd, és a börtönt is megjárt szervező nagy kalandokat ígér.","shortLead":"Mexikóban tartják majd, és a börtönt is megjárt szervező nagy kalandokat ígér.","id":"20250225_fyre-fesztival-2-billy-mcfarland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a05cda-d106-4f39-a3fc-af39e7aa1c86.jpg","index":0,"item":"d0583bef-2ab7-4173-9542-d552c6dc0ea5","keywords":null,"link":"/elet/20250225_fyre-fesztival-2-billy-mcfarland","timestamp":"2025. február. 25. 11:27","title":"Tényleg jön az újabb Fyre Fesztivál, hiába fulladt káoszba az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","id":"20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"51e5fa05-d8ed-44d9-8106-c4298b71f48e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"Hamarosan elhagyhatja a börtönt a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominikről elmondta, a magyar középpályás Európa legjobb csapatának vezéregyénisége.","shortLead":"Szoboszlai Dominikről elmondta, a magyar középpályás Európa legjobb csapatának vezéregyénisége.","id":"20250225_Marco-Rossi-Szoboszlai-Dominik-magyar-labdarugo-valogatott-dardai-bence-gulacsi-peter-nb-i-betegseg-nikitscher-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47.jpg","index":0,"item":"9a738427-875f-49e2-b413-5af3f4ad4b7e","keywords":null,"link":"/sport/20250225_Marco-Rossi-Szoboszlai-Dominik-magyar-labdarugo-valogatott-dardai-bence-gulacsi-peter-nb-i-betegseg-nikitscher-tamas-interju","timestamp":"2025. február. 25. 10:37","title":"Marco Rossi: Az NB I. színvonala nem összehasonlítható azzal, amit a válogatottal játszunk, de muszáj ott lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d007117e-311f-472d-91cc-b92cc832cbf5","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Hiányzó tekintet címmel látható a Kassák Múzeumban Révai Ilka 20. század eleji avantgárd fotóművész kiállítása. A múzeum rendhagyó vállalkozása egy szinte teljes egészében eltűnt életművet és életutat tárt fel: egy olyan haladó szellemiségű alkotóét, akinek karrierjét többször akasztotta meg a történelem, s akinek még legalapvetőbb személyes adatait – születési nevét, idejét vagy halálának idejét és körülményeit – is csupán „régészeti jellegű” kutatás során sikerült azonosítani és rekonstruálni. Az élete nagy részét Budapesten és Franciaországban leélő Révai Ilkáról a kiállítás két kurátorával, Cserba Julia művészeti író-kutatóval és E. Csorba Csilla művészettörténésszel beszélgettünk.","shortLead":"Hiányzó tekintet címmel látható a Kassák Múzeumban Révai Ilka 20. század eleji avantgárd fotóművész kiállítása...","id":"20250226_a-mu-revai-ilka-interju-e-csorba-csilla-cserba-julia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d007117e-311f-472d-91cc-b92cc832cbf5.jpg","index":0,"item":"8e846117-54e9-45e9-83b3-309002382d50","keywords":null,"link":"/360/20250226_a-mu-revai-ilka-interju-e-csorba-csilla-cserba-julia","timestamp":"2025. február. 26. 17:30","title":"A lelket akarta lefotózni – Beszélgetés E. Csorba Csillával és Cserba Juliával Révai Ilka elveszett életművéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Imperial College London kutatója, José Penadés először úgy gondolta, hogy a Google mesterséges intelligenciája ellophatta a szakember csapatának kutatási eredményét, de úgy tűnik, nem ez a helyzet.","shortLead":"Az Imperial College London kutatója, José Penadés először úgy gondolta, hogy a Google mesterséges intelligenciája...","id":"20250226_google-gemini-tudomanyos-kutatas-szuperbakteriumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"a6410dc6-94ac-484c-ae24-7caa2c62f012","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_google-gemini-tudomanyos-kutatas-szuperbakteriumok","timestamp":"2025. február. 26. 13:03","title":"10 éven át kutatták a tudósok a baktériumokat, a mesterséges intelligencia 48 óra alatt ugyanarra az eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","shortLead":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","id":"20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76.jpg","index":0,"item":"621db751-c0c9-4e22-99f4-5b34afd1c572","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","timestamp":"2025. február. 25. 12:55","title":"Mészáros Lőrinc cége és az MVM aláírta a mátrai gázerőműről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]