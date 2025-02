Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Korának legelmélyültebb, legnagyobb hatású magyar zongoristái közé tartozott, bár a szélesebb közönség ezt nem feltétlenül tudta. Soha nem akart sztár, pláne világsztár lenni. Minél ritkábbak, annál emlékezetesebbek voltak a koncertjei.","shortLead":"Korának legelmélyültebb, legnagyobb hatású magyar zongoristái közé tartozott, bár a szélesebb közönség ezt nem...","id":"20250227_rados-ferenc-halalara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f.jpg","index":0,"item":"f93feda6-95fc-4083-beeb-216d835effa8","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_rados-ferenc-halalara","timestamp":"2025. február. 27. 08:45","title":"A mesterek mestere: Rados Ferenc halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","shortLead":"Somlai Bálint szerint a felújítás költsége megáll a szerződés szerinti árnál. Mármint a megemelt árnál.","id":"20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a737ba-ebc2-4940-a565-6757e77e161f.jpg","index":0,"item":"f184d93d-e957-4ea8-aa3d-b62035feb88d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Adam-baratja-elarulta-lesznek-e-potmunkak-a-masfelszeresere-dragult-MNB-szekhazon","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Matolcsy Ádám barátja elárulta, lesznek-e pótmunkák a másfélszeresére drágult MNB-székházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl a vízben keletkező örvényeken.","shortLead":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl...","id":"20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f.jpg","index":0,"item":"2a88ab75-3e72-4bfb-bc14-73e13e7fdefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","timestamp":"2025. február. 27. 17:03","title":"80%-kal kevesebb energiát használ az új robot, ami a tengerek állapotát mérheti fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje törvénytelenül ürítette ki és tette tönkre az irodáját helyettesként.","shortLead":"Szabó Norbert azt állítja: Lukács Tamás, Schadl György egykori alelnöke és Czine Ágnes alkotmánybíró veje...","id":"20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9a346f-965b-44b5-b00b-936833eb148d.jpg","index":0,"item":"808de55e-5f44-49b3-b74c-f67027828177","keywords":null,"link":"/360/20250226_vegrehajto-per-birosag-schadl-volner-czine","timestamp":"2025. február. 26. 06:45","title":"Tovább harcol a bíróságon a kifosztott végrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal, melyeket általában okkal nem emel ki a platform algoritmusa.","shortLead":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal...","id":"20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"369b497e-e410-469d-b76d-9049c4f4fa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","timestamp":"2025. február. 27. 11:03","title":"Erőszakos és szexuális videók árasztották el az Instagramot, a Meta is megszólalt az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afdf09d-95ef-4a54-9542-32158b4fd867","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogos felfigyelt az érkező veszélyre, és reagált is. ","shortLead":"A gyalogos felfigyelt az érkező veszélyre, és reagált is. ","id":"20250227_gyalogos-skoda-piruett-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afdf09d-95ef-4a54-9542-32158b4fd867.jpg","index":0,"item":"867876c5-39ef-4d26-a7ef-539a011dbc73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_gyalogos-skoda-piruett-video","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Piruettel érkezett meg a zebrához a Skoda, kis híján elcsapott egy gyalogost – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön a megegyezés Oroszországgal”.","shortLead":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön...","id":"20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"d57a2919-09c3-4ce2-82f5-d703cf61393e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 08:57","title":"Zelenszkij már pénteken Washingtonba utazhat, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodást Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]