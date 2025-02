Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca9c09f3-7d06-426d-be77-ff6a572ea8ca","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem zárható ki, hogy beavatkozás nélkül továbbterjedne a gárdonyi olajszennyezés, ezért a föld alatt kell megállítani – mondta el a Mol logisztikai vezetője.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy beavatkozás nélkül továbbterjedne a gárdonyi olajszennyezés, ezért a föld alatt kell megállítani –...","id":"20250227_Fold-alatti-fal-Mol-Gardony-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca9c09f3-7d06-426d-be77-ff6a572ea8ca.jpg","index":0,"item":"0647ef9b-bb4e-4a4b-a557-699c252bbe83","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_Fold-alatti-fal-Mol-Gardony-olajszivargas","timestamp":"2025. február. 27. 10:25","title":"Föld alatti falat építene a Mol Gárdonyban, hogy megállítsa az olajszivárgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az akkor 21 éves férfi három embert ölt meg egy bazilikában Franciaországban, ezzel akarta megbosszulni muzulmánok meggyilkolását.","shortLead":"Az akkor 21 éves férfi három embert ölt meg egy bazilikában Franciaországban, ezzel akarta megbosszulni muzulmánok...","id":"20250226_Tenyleges-eletfogytiglanra-iteltek-az-ot-evvel-ezelotti-nizzai-keseles-elkovetojet-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e.jpg","index":0,"item":"56d7ba71-e444-4620-972c-94a68bd6f5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Tenyleges-eletfogytiglanra-iteltek-az-ot-evvel-ezelotti-nizzai-keseles-elkovetojet-terrortamadas","timestamp":"2025. február. 26. 22:05","title":"Tényleges életfogytiglanra ítélték az öt évvel ezelőtti nizzai késelés elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","shortLead":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","id":"20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"ce5f1cd2-3f8c-4316-9532-a36e183dbe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 26. 21:19","title":"Egy 10 éves kislány ellen követhetett el szexuális bűncselekményt egy férfi Sárisápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli a globális felmelegedés jelentette problémát.","shortLead":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli...","id":"20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"a29dd0bb-a142-440e-bd11-d9307fc3d03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","timestamp":"2025. február. 26. 19:03","title":"Egyre kisebb a növények étvágya, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet az akkumulátorhulladék.","shortLead":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet...","id":"20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"b387557d-7d19-434e-b238-706a6c7cb7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","timestamp":"2025. február. 27. 19:03","title":"Áttörés jöhet az akkumulátoroknál: kínai kutatók megoldották, hogy 1500 helyett akár 12 000 töltést is simán bírjanak a telepek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]