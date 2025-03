Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható Opel Astra kombi tisztán elektromos kivitele. Teszten az Astra Sports Tourer Electric.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható...","id":"20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01.jpg","index":0,"item":"d5b72d23-a253-4372-83ee-3c10faae3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 13:00","title":"Elektromos kombi? Igen, az Opel Astrából létezik ilyen, le is teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d49187-6297-4a11-9f67-9075d7d4f69a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze valószínűleg csak viccelt a zenész.","shortLead":"Persze valószínűleg csak viccelt a zenész.","id":"20250301_oasis-visszatero-turne-dinamikus-arazas-liam-noel-gallagher-zene-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d49187-6297-4a11-9f67-9075d7d4f69a.jpg","index":0,"item":"cdb66483-c2da-4a49-a9a3-891f09ed359b","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_oasis-visszatero-turne-dinamikus-arazas-liam-noel-gallagher-zene-koncert","timestamp":"2025. március. 01. 21:27","title":"Stresszelnek a rajongók, mert Liam Gallagher szerint csak egyórásak lesznek a nyári Oasis-koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","shortLead":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","id":"20250301_bank-dijemeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"84902bd1-5e00-42fc-902a-de406f88116c","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_bank-dijemeles-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 15:12","title":"Újabb két bank emeli a díjait az inflációra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár együtt, és magasabb a szakítás kockázata. Ez kevésbé jellemző az azonos nemű párokra, az ő kapcsolatukat ritkábban viseli meg, ha valamelyik fél a másik nemhez is vonzódik. ","shortLead":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati...","id":"20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659.jpg","index":0,"item":"e1cc2da0-d002-4dc0-81fc-2b5c02eafb9e","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Az azonos nemű pároknak ezzel könnyebb megküzdeniük a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter lezártnak tekinti Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére. A tárcavezető az atv.hu-nak Magyar Péterék “befolyásszerzéséről”, az Erasmusról és a Pride-ról is beszélt.","shortLead":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter...","id":"20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08.jpg","index":0,"item":"1c52c9e9-b8c4-4aa7-becd-f33783df3545","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","timestamp":"2025. március. 02. 09:41","title":"A kulturális miniszter nekimegy az akadémikusoknak, nem enged a Kolibri Színháznál, amúgy mindenben Magyar Péter ármánykodását látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","shortLead":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","id":"20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0.jpg","index":0,"item":"3b0f518a-4b90-44e5-a225-f38954532287","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 19:49","title":"Brit miniszterelnök: „Ukrajna mellett állunk, amíg csak szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump egyik legfontosabb tanácsadója az X-en nyilvánította ki álláspontját.","shortLead":"Donald Trump egyik legfontosabb tanácsadója az X-en nyilvánította ki álláspontját.","id":"20250302_Elon-Musk-szerint-itt-az-ido-hogy-az-USA-kilepjen-a-NATO-bol-es-az-ENSZ-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"c26397bd-c40d-4edb-b0bd-2b4fb363e52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elon-Musk-szerint-itt-az-ido-hogy-az-USA-kilepjen-a-NATO-bol-es-az-ENSZ-bol","timestamp":"2025. március. 02. 09:25","title":"Elon Musk szerint itt az idő, hogy az USA kilépjen a NATO-ból és az ENSZ-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","shortLead":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","id":"20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"56a862e8-7ce7-40d5-a093-06d6056cdd31","keywords":null,"link":"/elet/20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 19:48","title":"Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]