Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyomozóiroda szerint a középiskolás egy online bűnszervezet aktív tagja.","shortLead":"A nyomozóiroda szerint a középiskolás egy online bűnszervezet aktív tagja.","id":"20250304_Terrorfenyegetessel-gyanusit-az-FBI-egy-bukaresti-diakot-a-kiadatasat-kerik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"0e2d13e1-e530-45eb-aa5b-91b1d1f41c81","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Terrorfenyegetessel-gyanusit-az-FBI-egy-bukaresti-diakot-a-kiadatasat-kerik","timestamp":"2025. március. 04. 06:31","title":"Terrorfenyegetéssel gyanúsít az FBI egy bukaresti diákot, a kiadatását kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint Magyarországon soha nem fordulhat elő, ami Lengyelországban, hogy a Brüsszel irányítja az ország vezetőit.","shortLead":"Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint Magyarországon soha nem fordulhat elő, ami Lengyelországban...","id":"20250303_Boka-Janos-brusszel-lengyelorszag-unios-penzek-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e.jpg","index":0,"item":"4492977a-2b3a-4ffc-91c2-c20d6a838e34","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Boka-Janos-brusszel-lengyelorszag-unios-penzek-europai-bizottsag","timestamp":"2025. március. 03. 12:47","title":"Bóka János: A varsói gyors sosem fog befutni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","shortLead":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","id":"20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339.jpg","index":0,"item":"f784c555-4ee0-46b6-aaf3-c5267c8e41c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Nőnap NAV módra: fokozott figyelemre számíthatnak a virág- és ajándékárusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel is kapcsolódni tudnak majd. Egy képjavító mesterséges intelligencia már heteken belül megérkezik, az egyik csúcsmobil pedig tovább lesz támogatott, mint eredetileg ígérték.","shortLead":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel...","id":"20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba.jpg","index":0,"item":"11602c55-2f5f-4af5-9aff-c814df89d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","timestamp":"2025. március. 03. 15:03","title":"A Honor jelenti: milliárdokat költ az MI-re, jön az iPhone-os fájlmegosztás és a 7 éves szoftvertámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","shortLead":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","id":"20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8.jpg","index":0,"item":"b1b02871-1a8a-48ed-a3eb-a7d22eee6015","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","timestamp":"2025. március. 04. 12:05","title":"Ukrajna hat hónapra elegendő fegyverkészlettel rendelkezik, most azon gondolkodnak, mi lesz utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","shortLead":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","id":"20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"85df30be-2d0a-4bfd-b349-712603209461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 04. 10:20","title":"Bemutatta Nagy Márton, mihez kezdenek az emberek az állampapírok pénzesőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkészítette a KSH a 2024-es GDP-adat részleteit, és bemutatta, hogyan lett a kormány 4 százalékos ígérete helyett csak 0,6 százalékos a növekedés. Az emberek már újra kezdenek vásárolni és ezzel pörgetni a gazdaságot, a cégek azonban nagyon óvatosak, és pont azok az ágazatok teljesítenek igazán rosszul, amelyekre feltették a jövőt.","shortLead":"Elkészítette a KSH a 2024-es GDP-adat részleteit, és bemutatta, hogyan lett a kormány 4 százalékos ígérete helyett csak...","id":"20250304_KSH-gdp-reszletes-auto-akku-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f.jpg","index":0,"item":"9799034b-90a6-4dce-8773-871d2e553b38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_KSH-gdp-reszletes-auto-akku-mezogazdasag-ipar-szolgaltatas-novekedes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 08:51","title":"KSH: A rémes autó- és akkuipar az aszállyal együtt elintézte, hogy a közelében se legyünk a kormány növekedési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]