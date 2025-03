Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a569c6e3-2e64-4000-a59e-824e9d109633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közjegyzőre csak néhány alkalommal van szükségünk életünk során, de sok kellemetlenségtől és bosszúságtól megkímélhetjük magunkat a segítségükkel. A legtöbben mégsem tudják, mikor érdemes közjegyzőhöz fordulni és melyek azok az esetek, amikor mindenképp érdemes felkeresni őket.","shortLead":"Közjegyzőre csak néhány alkalommal van szükségünk életünk során, de sok kellemetlenségtől és bosszúságtól...","id":"20250226_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a569c6e3-2e64-4000-a59e-824e9d109633.jpg","index":0,"item":"4fa99b22-1c96-4a3d-a4fc-32285a0c198a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 03. 06:00","title":"Mikor forduljak közjegyzőhöz? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű német kisautóból.","shortLead":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű...","id":"20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369.jpg","index":0,"item":"5943ace3-91ae-410c-8973-75228438546e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","timestamp":"2025. március. 03. 07:59","title":"50 éves a VW Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ddcbba-80bf-4f7f-9075-56513e6ba21b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folyamatosan jön majd a pénz” – jósolta Kiss Ambrus, de ehhez először a fővárosnak pereket kell nyernie. Sorozatban, éveken keresztül. Kisst Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"„Folyamatosan jön majd a pénz” – jósolta Kiss Ambrus, de ehhez először a fővárosnak pereket kell nyernie. Sorozatban...","id":"20250303_Fulke-podcast-Kiss-Ambrus-Budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ddcbba-80bf-4f7f-9075-56513e6ba21b.jpg","index":0,"item":"18ccae9f-8f30-469a-b274-746f41000577","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Fulke-podcast-Kiss-Ambrus-Budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"Kizsebelik a várost, majd ott a cetli, hogy bocs – Karácsony jobbkeze a Fülkében a főváros és a kormány csatájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindkét esetben a kiváltó ok a hörgőkben felgyűlt nyák által kiváltott hörgőgörcs volt.","shortLead":"Mindkét esetben a kiváltó ok a hörgőkben felgyűlt nyák által kiváltott hörgőgörcs volt.","id":"20250303_ferenc-papa-legzesi-elegtelenseg-vatikan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"0c5e5f6f-5f8b-404d-8e46-117acbb80c90","keywords":null,"link":"/elet/20250303_ferenc-papa-legzesi-elegtelenseg-vatikan-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 19:29","title":"Vatikán: A pápánál hétfőn két alkalommal is akut légzési elégtelenség merült fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","shortLead":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f.jpg","index":0,"item":"57cffb20-fe87-4a0a-91f8-9c82ce781b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Zelenszkij Amerikába üzent: Az ukrán elnököt Ukrajnában kell megválasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó néhány gyártó fellélegezhet, ha haladékot kapnak a szigorúbb környezetvédelmi normák alól, miközben azok a cégek, amelyek teljesítik az előírásokat, joggal emelhetnek kifogást.","shortLead":"Jó néhány gyártó fellélegezhet, ha haladékot kapnak a szigorúbb környezetvédelmi normák alól, miközben azok a cégek...","id":"20250303_mentoovet-autogyartoknak-meguszhatjak-a-szazmillio-euros-kibocsatasi-birsagokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"3dda805d-10b7-4353-b497-c5c2a9be142f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_mentoovet-autogyartoknak-meguszhatjak-a-szazmillio-euros-kibocsatasi-birsagokat","timestamp":"2025. március. 03. 16:06","title":"Von der Leyen mentőövet dob az autógyártóknak: megúszhatják a százmillió eurós kibocsátási bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi ukrajnai nagykövettel.","shortLead":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi...","id":"20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8.jpg","index":0,"item":"fb9e8028-770c-4121-a5b2-f81c798124b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","timestamp":"2025. március. 03. 19:57","title":"Határozatlan időre kitiltották Oroszországból a japán külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagyobb bankok közül – egyelőre – csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei évre.","shortLead":"A nagyobb bankok közül – egyelőre – csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei...","id":"20250303_Az-OTP-nel-atlagosan-havi-81-forinttal-novekednek-a-szamlavezetesi-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"be22b72b-a3c9-46d0-af26-ca2472d0b430","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Az-OTP-nel-atlagosan-havi-81-forinttal-novekednek-a-szamlavezetesi-koltsegek","timestamp":"2025. március. 03. 21:07","title":"Ennyivel növekednek az OTP-nél átlagosan a havi számlavezetési költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]