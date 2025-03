Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7dd18eb9-d851-4f0b-9954-c7c8d50a995d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kínai miniszterelnök szóhasználata egyre erélyesebb a szárazföldi Kína és Tajvan „újraegyesítésével” kapcsolatban.","shortLead":"A kínai miniszterelnök szóhasználata egyre erélyesebb a szárazföldi Kína és Tajvan „újraegyesítésével” kapcsolatban.","id":"20250305_Kina-novelne-a-Tajvanra-gyakorolt-nyomast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd18eb9-d851-4f0b-9954-c7c8d50a995d.jpg","index":0,"item":"b248f575-b9c3-494c-aefa-f0b0a52386f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Kina-novelne-a-Tajvanra-gyakorolt-nyomast","timestamp":"2025. március. 05. 16:15","title":"Kína tovább növelné a Tajvanra gyakorolt nyomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már itthon is zöld utat kaptak, bár még kissé döcögőset. Pedig hatásuk kimondottan jó lehet, nézzünk akár környezeti, társadalmi, gazdasági és emberi jóléti szempontokat. Két avatott szakértővel jártuk körbe a témát az ecuadori indiánok mini vízerőműveitől Veszprém egykori pokoli tornyáig.","shortLead":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már...","id":"20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c.jpg","index":0,"item":"82ecd0f2-3727-49df-ba7c-39e878c0ef95","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","timestamp":"2025. március. 05. 15:30","title":"zCast: Rezsicsökkentés alulról – Hogyan lehetek áramtermelő úgy, hogy én is és a szomszédom is jól járjon, és a nemzetgazdaság is megköszöni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20250305_donald-trump-transznemu-egerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"018678b6-6106-40de-a730-ae6910d78c84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_donald-trump-transznemu-egerek","timestamp":"2025. március. 05. 18:33","title":"Donald Trump szerint transznemű egerek létrehozására költötték az amerikai adófizetők pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","shortLead":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","id":"20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0.jpg","index":0,"item":"7dd72459-8f69-4181-bf67-f291d3103fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Külön sávot kaptak Párizsban azok az autók, amelyekben legalább hárman ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","shortLead":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","id":"20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5.jpg","index":0,"item":"a28343aa-4182-4d36-bd5e-30956d4647c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","timestamp":"2025. március. 04. 08:11","title":"Szolgál és véd: megnéztük a villogós-szirénás legújabb Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra kell mennie.","shortLead":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra...","id":"20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"7b5bcee8-602f-4e0e-9a12-1c1741a24c40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. március. 04. 12:43","title":"Bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét Magyar Levente kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei főispán ezt hálálkodva bejelentette. Az aznap este megjelent Magyar Közlönyben már meg is jelent két kormányhatározat, az egyikből pedig kiderült, mennyit szánnak „rendkívüli intézkedésként” a vidéki klubnak a közpénztartalékból.","shortLead":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei...","id":"20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d.jpg","index":0,"item":"88a70049-54fd-4cc9-996f-c5bbdbef242c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","timestamp":"2025. március. 04. 08:08","title":"Már itt is a döntés: az Orbán-kormány 470 millióval tolja meg a szombathelyi sportklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék a helyes ülést.","shortLead":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék...","id":"20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2.jpg","index":0,"item":"3e7e103f-956a-42b4-b5b1-63b06e9e39b6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","timestamp":"2025. március. 04. 10:27","title":"Nyártól már csak gerincvédő székeket vehetnek az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]