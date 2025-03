Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","shortLead":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","id":"20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a.jpg","index":0,"item":"c58c448d-ed56-4532-9663-80a197f12e17","keywords":null,"link":"/sport/20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","timestamp":"2025. március. 03. 19:49","title":"Világrekorder harcsát fogott a Dunából egy román horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló mesterséges intelligencia. A fejlesztés nyertese a beteg lehet, aki jobb diagnózist és hatékonyabb kezelést kaphat. ","shortLead":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló...","id":"20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac.jpg","index":0,"item":"dc792f9c-939b-4bc9-88da-ca1a744f8ac6","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","timestamp":"2025. március. 04. 11:31","title":"Mit keres a matematikus a háziorvosi rendelőben, ha nincs panasza? Hatalmas változások jöhetnek az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","shortLead":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","id":"20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"2471b275-8493-4267-9880-c77c90cd2947","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","timestamp":"2025. március. 04. 19:53","title":"Vance: Ukrajnának tárgyalóasztalhoz kell ülnie az amerikai katonai segélyezés újraindításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936b8c09-7879-4e76-9d0f-dc3292d59a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az időskorral járó betegségek kockázatát is növelheti az, ha valaki melegebb régióban él – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az időskorral járó betegségek kockázatát is növelheti az, ha valaki melegebb régióban él – mutat rá egy friss kutatás.","id":"20250303_extrem-hohullamok-biologiai-oregedes-betegsegek-kockazata-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936b8c09-7879-4e76-9d0f-dc3292d59a92.jpg","index":0,"item":"869a2c44-376b-4267-96bf-3ffa5142102b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_extrem-hohullamok-biologiai-oregedes-betegsegek-kockazata-idosek","timestamp":"2025. március. 03. 20:03","title":"Felgyorsíthatja a biológiai öregedést az extrém hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","shortLead":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","id":"20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b.jpg","index":0,"item":"ec7626f6-27a2-4366-8c9f-81bbd025930c","keywords":null,"link":"/360/20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","timestamp":"2025. március. 05. 15:45","title":"Süddeutsche Zeitung-riport: A magyar bírák nem akarnak tovább hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]