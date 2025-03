Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","shortLead":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","id":"20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca.jpg","index":0,"item":"63b2df87-4a22-4265-b2bf-fb65541deb72","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","timestamp":"2025. március. 05. 09:47","title":"Elkoboznák a drogkereskedők teljes vagyonát, és akár ki is tilthatják őket egy településről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül a lengyeleket lehetetlen megközelíteni.","shortLead":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül...","id":"20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"1dae761b-63c0-4c71-99fd-eed7d3726265","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","timestamp":"2025. március. 04. 14:38","title":"Egy budafoki napelemcég lett Magyarország leggyorsabban növekvő vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta a legújabb Galaxy A-szériás mobiljait: az A26, A36 és A56 készülékek fókuszában a mesterséges intelligencia áll, de vannak más érdekességek is. ","shortLead":"A Samsung bemutatta a legújabb Galaxy A-szériás mobiljait: az A26, A36 és A56 készülékek fókuszában a mesterséges...","id":"20250303_samsung-galaxy-a26-a36-a56-a-szeria-intelligencia-uj-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"ce1203a4-bb22-4730-99e1-4c535985a571","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_samsung-galaxy-a26-a36-a56-a-szeria-intelligencia-uj-keszulekek","timestamp":"2025. március. 03. 17:03","title":"Itt vannak a Samsung pénztárcabarát mobiljai: bemutatkozott az új Galaxy A26, A36 és A56","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások mellett ostorozta Európát is.","shortLead":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások...","id":"20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"6809bdce-d08e-4b87-890b-4a30560389b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","timestamp":"2025. március. 05. 05:36","title":"„Amerika visszatért!” – Trump megtartotta első beszédét a kongresszusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások böngészésében, akkor sok mindenről lemaradhat, és nem is csak az olvasmányélményekre gondolunk. A könyvek ugyanis a kreativitásra, a koncentrációkészségre és a stressz-szintre is hatással lehetnek, de még ezen kívül van egy sor jótékony hatása a napi olvasásnak. ","shortLead":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások...","id":"20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619.jpg","index":0,"item":"3a8429ba-5349-4d47-899e-3a5156131dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","timestamp":"2025. március. 04. 06:49","title":"Kapjon le egy könyvet a polcáról, mert rengeteg előnye van, ha napi szokássá teszi az olvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810e12ba-f189-4fd8-ba5f-c3d2c19cbb57","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"A világ legegyszerűbb és legnagyszerűbb testmozgása a gyaloglás: ideális azoknak, akik annyira elfoglaltak, hogy nem tudnak amolyan igazi sporttevékenységre időt szakítani. Egyébként még fogyni is lehet tőle, bár ahhoz azért másra is figyelni kell. ","shortLead":"A világ legegyszerűbb és legnagyszerűbb testmozgása a gyaloglás: ideális azoknak, akik annyira elfoglaltak, hogy nem...","id":"20250304_fogyas-setalassal-20-kilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810e12ba-f189-4fd8-ba5f-c3d2c19cbb57.jpg","index":0,"item":"152c24fe-6816-4cb8-9ded-756bd737caad","keywords":null,"link":"/360/20250304_fogyas-setalassal-20-kilo","timestamp":"2025. március. 04. 15:43","title":"Hogyan adtam le 20 kilót egyszerű sétálással ingyen, Ozempic nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben.","shortLead":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon...","id":"20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f.jpg","index":0,"item":"45097023-ded1-4ab9-8c97-41ef3f68dbf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 17:28","title":"A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]