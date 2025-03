Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell kungfuzni.","shortLead":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell...","id":"20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc.jpg","index":0,"item":"e30bcaf8-1388-4172-8c6d-4b80a5f58197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","timestamp":"2025. március. 06. 17:03","title":"Pörgőrúgással fegyverezi le ellenfelét a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten inkább az egyre komolyabb vetélytársak miatt.","shortLead":"Míg a nyugati világban Elon Musk politikai szereplése miatt kap nagy visszhangot a vállalat piaci visszaesése, keleten...","id":"20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6655d6b5-850b-4ebc-bd51-0a2ce34ad150.jpg","index":0,"item":"2fefcc0d-da79-4e9e-ba29-8baf632b9155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Felere-estek-a-Tesla-kinai-eladasai-ott-is-megutaltak-Elon-Muskot","timestamp":"2025. március. 05. 10:11","title":"Felére estek a Tesla kínai eladásai, ott is megutálták Elon Muskot, vagy más áll a háttérben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8bb540-86c0-4066-a39a-d55d5cd72a0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A COMECE azt kérte az EU-tól, hogy bár a nemzetközi közösség egyes tagjainak lépései kiszámíthatatlanok lettek, továbbra is támogassák Ukrajnát. ","shortLead":"A COMECE azt kérte az EU-tól, hogy bár a nemzetközi közösség egyes tagjainak lépései kiszámíthatatlanok lettek...","id":"20250306_eu-puspok-ukrajna-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8bb540-86c0-4066-a39a-d55d5cd72a0a.jpg","index":0,"item":"b08cc4f2-e36b-4cf3-bc92-d3271adfddf2","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_eu-puspok-ukrajna-trump","timestamp":"2025. március. 06. 15:58","title":"Az EU püspökei kiálltak Ukrajna mellett, és odaszúrtak Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ oldaláról, de egy önkéntes projekt minden törölt adatot újból elérhetővé tett.","shortLead":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ...","id":"20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705.jpg","index":0,"item":"b745b15c-5b49-448d-a462-ac1c7dc3d561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","timestamp":"2025. március. 06. 16:03","title":"Donald Trump leradírozott egy csomó kritikus információt a járványügyi hivatal oldaláról – de néhány önkéntes mindent visszaállított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","shortLead":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","id":"20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03.jpg","index":0,"item":"ba8077e9-f197-4459-b060-22c7ff148faa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","timestamp":"2025. március. 05. 08:34","title":"Így lázadnak Musk ellen a Teslások: Audi, Mazda, Honda emblémát ragasztanak a kocsijukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","shortLead":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","id":"20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"f6afc99a-a517-4814-80ce-9f62c30cb664","keywords":null,"link":"/elet/20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","timestamp":"2025. március. 05. 10:41","title":"Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell tartaniuk, ha a csokipapíron nem szerepel, hogy „made in USA.”","shortLead":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell...","id":"20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e.jpg","index":0,"item":"21cb276c-16d0-4113-a1be-aac333a729b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","timestamp":"2025. március. 04. 21:54","title":"A Lindt a vámok miatt mostantól Amerika helyett Európából visz csokit Kanadába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]