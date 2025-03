Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan nekifeszülő, a közérdekű adatigénylésre választ nem adó Schmidt Mária éppen most dob el egy gumicsontot, a kormány pedig lelkesen ráharap.","shortLead":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan...","id":"20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72.jpg","index":0,"item":"ee29290b-3149-4709-b1e4-33cb86a21a70","keywords":null,"link":"/360/20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. március. 05. 17:35","title":"Schmidt Máriának vagy takargatnivalója van, vagy gumicsontot dobott Lánczi Tamásnak, aki visszahozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi bírságok összesített értéke több mint a háromszorosára nőtt.","shortLead":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi...","id":"20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"bcb06f0b-2080-4e6d-97c1-73dad5680fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","timestamp":"2025. március. 05. 16:25","title":"Kevesebb munkahelyi baleset volt Magyarországon, de többen haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump felmondja az eddigi világrendet, magára hagyja a szövetségeseket, így az európaiaknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy kellőképpen erősek legyenek, mert különben végük.","shortLead":"Donald Trump felmondja az eddigi világrendet, magára hagyja a szövetségeseket, így az európaiaknak maguknak kell...","id":"20250307_Spiegel-vezercikk-Amerika-immar-Europa-ellenfele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d2a10ab1-047e-400f-8091-8e360797b01f","keywords":null,"link":"/360/20250307_Spiegel-vezercikk-Amerika-immar-Europa-ellenfele","timestamp":"2025. március. 07. 15:00","title":"Spiegel-vezércikk: Amerika immár Európa ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezer baktérium bújik meg a fej- és fülhallgatókon, amiről nem szeretünk tudomást venni. A struccpolitika azonban fertőzésekhez is vezethet – ezzel a néhány perces gyakorlattal megakadályozhatjuk a bajt.","shortLead":"Több ezer baktérium bújik meg a fej- és fülhallgatókon, amiről nem szeretünk tudomást venni. A struccpolitika azonban...","id":"20250307_fulhallgato-fejhallgato-tisztitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5709df2-d949-467a-92d3-585463be4a35.jpg","index":0,"item":"f3537435-2924-42c2-b9c0-c33985391d12","keywords":null,"link":"/elet/20250307_fulhallgato-fejhallgato-tisztitasa","timestamp":"2025. március. 07. 06:01","title":"A tavaszi nagytakarításnak legyen része a fülhallgatók tisztítása is – mutatjuk, hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","shortLead":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","id":"20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a.jpg","index":0,"item":"ca90a718-fbdf-40f6-ae83-444e947aaab8","keywords":null,"link":"/elet/20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","timestamp":"2025. március. 05. 20:54","title":"Macronnal ment vacsorázni, Sarkozyvel fényképezkedett Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése szerint: 2024 végén 761 ezer alkalmazottat foglalkoztatott az ágazat, egy évvel korábban pedig még mintegy 780 ezret. A leépítések az idén is folytatódnak.","shortLead":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése...","id":"20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"dd2d3ff0-fc03-4d17-a5d1-3467eaaa4c12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","timestamp":"2025. március. 06. 07:21","title":"Közel 20 ezer autóipari munkahely szűnt meg tavaly Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és a védelmi iparral annak érdekében, hogy az katonai szükségletei teljesüljenek” – jelentette ki.","shortLead":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és...","id":"20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"0b321846-3161-48e6-902f-d5ce4f541c05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","timestamp":"2025. március. 07. 05:34","title":"Ursula von der Leyen: ha Donald Trump erővel akar békét teremteni, az csak az EU támogatásával lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]