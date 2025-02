Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint egy január végi megállapodás hatással volt a teljes január havi üzemanyagárakra.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint egy január végi megállapodás hatással volt a teljes január havi üzemanyagárakra.","id":"20250207_uzemanyagar-benzin-gazolaj-ksh-ngm-brusszeli-garanciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"f525ac79-cbac-4c1b-9848-451c44c9868d","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_uzemanyagar-benzin-gazolaj-ksh-ngm-brusszeli-garanciak","timestamp":"2025. február. 07. 09:59","title":"A kormánypropaganda időzavarba került az üzemanyagárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55482e4f-909b-46cb-9e5d-0c343ac6d0e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zebrán vágott a busz elé az autós, majd rátaposott a fékre.","shortLead":"A zebrán vágott a busz elé az autós, majd rátaposott a fékre.","id":"20250207_mini-cooper-szabalytalan-elozes-buntetofekezes-busz-rakospalota-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55482e4f-909b-46cb-9e5d-0c343ac6d0e5.jpg","index":0,"item":"15e27e32-5032-490e-a474-3e82b6e79523","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_mini-cooper-szabalytalan-elozes-buntetofekezes-busz-rakospalota-video","timestamp":"2025. február. 07. 14:32","title":"Tömött busz előtt büntetőfékezett egy autós Rákospalotán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a792e6-ce39-4f21-ad17-b7cf10c80ea4","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Keith Kellogg, Donald Trump különmegbízottja szerint az oroszokat nem érdekli az emberélet, ezért fokozni kell a gazdasági szankciókat, csak így lehet Moszkvát tárgyalóasztalhoz ültetni. És Kellogg szerint bőven van még hova fokozni az intézkedéseket.","shortLead":"Keith Kellogg, Donald Trump különmegbízottja szerint az oroszokat nem érdekli az emberélet, ezért fokozni kell...","id":"20250207_oroszorszag-elleni-amerikai-szankciok-fokozasa-donald-trump-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a792e6-ce39-4f21-ad17-b7cf10c80ea4.jpg","index":0,"item":"8cb00e27-2f6f-42ad-93db-444320bc16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_oroszorszag-elleni-amerikai-szankciok-fokozasa-donald-trump-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 13:28","title":"„10-es skálán ez még csak 3-as” – Orbán Viktor durva békeszankciókat készülhet kimagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián, hogy megtagadná tőlük a vízumot.","shortLead":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián...","id":"20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2.jpg","index":0,"item":"c8d21f4d-78da-4c70-aa94-c880b26f0fcb","keywords":null,"link":"/sport/20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","timestamp":"2025. február. 06. 11:26","title":"Aláírta a transz nőket a nők versenyeiről kitiltó rendeletet Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a kormányzati számítógépekről. A TikTok általános betiltása pontosan egy ilyen törvénnyel kezdődött.","shortLead":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges...","id":"20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"4f358617-097a-4d94-a9ab-39849b8bf241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 07. 09:03","title":"Lecsapna a kínai mesterséges intelligenciára Amerika, a TikTok sorsára juttatná a DeepSeek R1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","id":"20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2.jpg","index":0,"item":"203a3559-4156-40a5-939b-632277605f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","timestamp":"2025. február. 06. 06:41","title":"Látványos magyar tuningot kapott a Skoda új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8149db-2845-4f29-9307-b58367527d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG egyebek mellett a japán nő meggyilkolásának ügyéről, Mini-Dubajról és az iskolai bombariadókról is kérdezte Gulyás Gergely minisztert a kormányinfón. ","shortLead":"A HVG egyebek mellett a japán nő meggyilkolásának ügyéről, Mini-Dubajról és az iskolai bombariadókról is kérdezte...","id":"20250206_gulyas-gergely-hvg-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8149db-2845-4f29-9307-b58367527d7c.jpg","index":0,"item":"9dda509c-932f-4946-ac3a-e63349747105","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_gulyas-gergely-hvg-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 06. 13:34","title":"Gulyás a kormányinfón a belvárosi gyilkosságról: Pintér Sándor távozása szóba sem került, az Isztambuli egyezményt pedig továbbra sem ratifikálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252629c3-ec76-4f01-b97d-85e0c4f94bc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokkolta a világot Donald Trump legutóbbi hajmeresztő javaslata: az USA vegye át a Gázai övezetet, telepítsék ki az ott élő több mint 2 millió palesztint, és varázsolják a tengerparti sávot a Közel-Kelet Riviérájává. Szaúd-Arábia nyomban elítélte az elképzelést, és közölte, palesztin állam nélkül nincs kiegyezés Izraellel. Trump nemcsak az USA eddigi közel-keleti politikájával megy szembe, de a nemzetközi jog védelmezése helyett a hódító zsarnokoknak kedvez.","shortLead":"Sokkolta a világot Donald Trump legutóbbi hajmeresztő javaslata: az USA vegye át a Gázai övezetet, telepítsék ki az ott...","id":"20250205_Trump-Gazai-ovezet-USA-kozel-kelet-riviera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/252629c3-ec76-4f01-b97d-85e0c4f94bc0.jpg","index":0,"item":"8e79aa64-838d-4ae9-9e97-70948a9dcd14","keywords":null,"link":"/360/20250205_Trump-Gazai-ovezet-USA-kozel-kelet-riviera","timestamp":"2025. február. 05. 18:12","title":"Trump gázai „őrültségét” próbálja értelmezni a világ, a közel-keleti Riviéra ötletén arab származású szavazói is kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]