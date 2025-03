Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf9d5bbe-9336-4c18-8ce7-7b4a14be687d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál szerint rengeteg esetben előfordul, hogy a kórházak nem tájékoztatják még arról sem a betegeket, sem a hozzátartozókat, hogy mi is történik velük konkrétan.","shortLead":"Az oknyomozó portál szerint rengeteg esetben előfordul, hogy a kórházak nem tájékoztatják még arról sem a betegeket...","id":"20250306_direkt36-korhazi-fertozes-megalazas-tajekoztatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9d5bbe-9336-4c18-8ce7-7b4a14be687d.jpg","index":0,"item":"f6a6e5f4-01e7-425a-b0b4-bc3a0a85078d","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_direkt36-korhazi-fertozes-megalazas-tajekoztatas-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 08:14","title":"Magukra hagyják, nem tájékoztatják, megalázzák a betegeket – újabb kórházi történeteket mutatott be a Direkt36","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","shortLead":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","id":"20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace.jpg","index":0,"item":"abd484ed-61dc-47ba-aa6b-b7f9e3f4277a","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"Eladó A mi kis falunk kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ba22ce-8503-444f-b514-ae158e633440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Affleck 13 éves fia egy 6000 dolláros Nike sportcipőt nézett ki magának. Így reagált a gazdag, de szigorú apa.","shortLead":"Affleck 13 éves fia egy 6000 dolláros Nike sportcipőt nézett ki magának. Így reagált a gazdag, de szigorú apa.","id":"20250306_ben-affleck-fia-cipo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ba22ce-8503-444f-b514-ae158e633440.jpg","index":0,"item":"2aa806e7-9775-48e0-9098-7b6a7e88a466","keywords":null,"link":"/elet/20250306_ben-affleck-fia-cipo","timestamp":"2025. március. 06. 10:41","title":"Ezt mondta Ben Affleck a fiának, akinek egy kétmillió forintos cipőre fájt a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afac66-afa7-4b3e-98f8-d7d1c36b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnap alkalmából egy észak-oroszországi kisvárosban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője az önkormányzat vezetőjével az oldalán húsdarálókat ajándékozott a gyászoló anyáknak.","shortLead":"Nőnap alkalmából egy észak-oroszországi kisvárosban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője az önkormányzat...","id":"20250307_husdaralo-nonap-oroszorszag-gyaszolo-anyak-haboru-kormanypart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93afac66-afa7-4b3e-98f8-d7d1c36b19f3.jpg","index":0,"item":"5bde8421-a27c-4b91-82a4-52def7057be0","keywords":null,"link":"/elet/20250307_husdaralo-nonap-oroszorszag-gyaszolo-anyak-haboru-kormanypart","timestamp":"2025. március. 07. 09:54","title":"Morbid ajándékot adott az orosz kormánypárt azoknak a nőknek, akik a háborúban vesztették el a fiaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ac1a78-4240-4eae-99c0-315eaa9f5bc9","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Este vétó, reggel interjú. A miniszterelnök úgy látja, Ukrajna támogatására, különösen az Egyesült Államok nélkül, rámehet az EU utolsó fillére is, a csatlakozásról szóló tárgyalásoknak pedig még nem jött el az ideje.","shortLead":"Este vétó, reggel interjú. A miniszterelnök úgy látja, Ukrajna támogatására, különösen az Egyesült Államok nélkül...","id":"20250307_Orban-Viktor-EU-csucs-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4ac1a78-4240-4eae-99c0-315eaa9f5bc9.jpg","index":0,"item":"15c3e775-8d49-440d-8e3d-fa2ee80df76d","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_Orban-Viktor-EU-csucs-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 07:37","title":"Orbán Viktor: Nem gatyáznék, hamar tető alá hoznám az ukrán EU-tagságról szóló szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","shortLead":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","id":"20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"54895c2a-60e7-46a3-800d-dd88e2016bea","keywords":null,"link":"/360/20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","timestamp":"2025. március. 06. 07:30","title":"Politico: 5 perccel éjfél előtt – lidércnyomásos csúcsra készül az EU, részben Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","shortLead":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","id":"20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"0751c87d-17c0-4c1d-9ad9-1805be267803","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","timestamp":"2025. március. 06. 12:26","title":"A TV2 vezére szerint a Magyar Péter nemi szervéről készült anyag azt mutatja, hogy az újságíróik szabadok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]