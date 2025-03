A csütörtöki EU-csúcs után jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna uniós csatlakozásáról. Pénteken megerősítette azt is, hogy a szavazást minél hamarabb meg akarja tartani.

A Kormányzati Tájékoztatási Központot (KTK) ezután lapunkat arról tájékoztatta, hogy azért kérik ki a magyarok véleményét, mert az „európai uniós csatlakozást Brüsszelben sürgetik, Ukrajna uniós tagsága azonban számtalan veszélyt hordoz magában”. A technikai részletekről egyelőre csak annyit árultak el, hogy az előkészületeket megkezdték, és a szavazás mindössze egy kérdésből áll majd.

Rácz András kül- és biztonságpolitikai elemző pénteken a Facebookon fejtette ki álláspontját egy esetleges véleménynyilvánító szavazásról. Szerinte az Ukrajna EU-tagságáról feltett eldöntendő kérdés manipulatív, nem lehet rá igennel vagy nemmel kielégítően válaszolni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna EU-csatlakozása egy évtizednél is hosszabb folyamat lenne – ez Magyarország esetén is hasonlóképp volt, pedig jóval kisebb, mint Ukrajna. „Az EU-hoz való csatlakozás feltétele, hogy az illető ország átvegye az EU teljes közösségi joganyagát és átültesse a saját nemzeti joggyakorlatába. Csak hogy a nagyságrendet érzékeljük: ez több, mint 150.000 (!) oldalnyi jogszabályt jelent. Nincs kerülőút, nincs »surranópálya«, ezt végig kell csinálni. Ukrajna a Társulási Megállapodással persze tett komoly előrelépéseket, de ez még így is csak az út eleje” – írja Rácz.

Ráadásul ahhoz, hogy egy ország megkapja az uniós tagságot, stabil, többpárti demokráciának kell lennie, működő piacgazdasággal, szabad és plurális médiával és garantált kisebbségi jogokkal. „A negyedik éve hadiállapotban lévő, élet-halál harcot vívó Ukrajna jelenleg ettől mind nagyon messze van” – írja az elemző, aki szerint felesleges a kérdésről szavazást tartani, mert az sem biztos, hogy Kijev valaha eljut idáig.

Rácz úgy gondolja, hogy a szavazási kezdeményezés azért is manipulatív, mert Orbán azután állt elő vele, hogy csütörtökön az uniós csúcson megvétózta, hogy az EU egységesen nyújtson katonai segítséget Ukrajnának.

Az elemző hangsúlyozza, hogy a csúcson egyáltalán nem volt szó EU-csatlakozásról.

„A tegnapi vétóval Orbán Viktor egyedül Oroszország érdekét szolgálta, senki másét. Senki másnak nem jó ugyanis, ha Ukrajna még több területet veszít, ha még több ukrán civil és katona hal meg. Érthető, hogy Orbán el akarja terelni erről a szégyenteljes akcióról a figyelmet egy teljesen másról szóló kérdés bedobásával” – írja Rácz.