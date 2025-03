Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország a középmezőnyben van.","shortLead":"Magyarország a középmezőnyben van.","id":"20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf.jpg","index":0,"item":"a2348f5d-6bc8-419c-9264-9aadc77be0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","timestamp":"2025. március. 10. 08:55","title":"Zuhan a diákok teljesítménye matekból az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek viszont kiszorulhatnak onnan – írta Soproni Tamás. Ugyanakkor az önkormányzat azért költött milliárdokat az elmúlt években az egészségügyre, hogy a kerületiek jobb szolgáltatást kapjanak.","shortLead":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek...","id":"20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5.jpg","index":0,"item":"35f9ab43-efe5-41dd-9818-3eeadba0a814","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 16:01","title":"„A kerületi betegek előnyben részesítése megszűnik” – trükkösen államosítják az önkormányzati rendelőket a terézvárosi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek az összeesküvés-elméletekben, minél furcsább dolgokkal találják szembe magukat.","shortLead":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek...","id":"20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e.jpg","index":0,"item":"69aba1b2-0835-46d7-804e-3683d024e6e4","keywords":null,"link":"/elet/20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 16:05","title":"Mi térít el valakit az oltásellenességtől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik valamennyi csapadék.","shortLead":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik...","id":"20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492.jpg","index":0,"item":"f587f925-58b2-41dc-a333-29f953bf51ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","timestamp":"2025. március. 09. 19:45","title":"Képek: turisták nyüzsögnek az apadó Duna medrében Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","shortLead":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","id":"20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"e27856b9-814d-48e1-9bc1-6202f1ced52e","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","timestamp":"2025. március. 08. 11:53","title":"Albánia most már biztosan betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem nevezett ferencvárosi ingatlanra cserélték, szerintük azonos értékben.","shortLead":"Ezzel segítette a reformátusok szerint az állam a Károli Egyetem fejlesztését. A telket egy közelebbről meg nem...","id":"20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a41a081-0aed-427d-b0fe-34aeabae091a.jpg","index":0,"item":"d284c03b-550e-4c63-a736-860967045adb","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_reformatus-ingatlanmutyi-reakcio-hegyvideki-telek-ix-keruleti-epulet-karoli-gaspar-reformatus-egyetem","timestamp":"2025. március. 09. 13:40","title":"Reagáltak Balog Zoltánék az ingatlanmutyis vádakra: pénz helyett kapták a hegyvidéki telket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","shortLead":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","id":"20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888.jpg","index":0,"item":"8b7a3025-1a4b-4b44-86db-d78ab0fe500d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","timestamp":"2025. március. 10. 07:24","title":"Tíz százalékkal emelné a jegyek árát a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak jóslatokba.","shortLead":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak...","id":"20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28.jpg","index":0,"item":"0f274da2-11bf-440e-af14-e06bd6165908","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","timestamp":"2025. március. 08. 21:25","title":"Jól reagál a kezelésre Ferenc pápa, az állapota lassan, de javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]