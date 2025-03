Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","shortLead":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","id":"20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998.jpg","index":0,"item":"6bd7f49e-af85-4a4c-a350-0db58f2c3b30","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 11:05","title":"Ezekre a termékekre vezetheti be az árrésstopot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a05a571-0337-4585-a309-6cacc34fe571","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Csató Martint a saját csapattársa rúgta fejbe, hosszú kihagyás vár rá.","shortLead":"Csató Martint a saját csapattársa rúgta fejbe, hosszú kihagyás vár rá.","id":"20250310_labdarugas-bekescsaba-csakvar-serules-koponyatores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a05a571-0337-4585-a309-6cacc34fe571.jpg","index":0,"item":"49e164e9-3119-4ec8-b0a1-a68baa325575","keywords":null,"link":"/sport/20250310_labdarugas-bekescsaba-csakvar-serules-koponyatores","timestamp":"2025. március. 10. 20:40","title":"Koponyatörést szenvedett a Békéscsaba focistája a Csákvár elleni NB II.-es bajnokin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","shortLead":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","id":"20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"6b376fa8-40bb-4eda-96da-f67dc6fa17fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","timestamp":"2025. március. 12. 17:29","title":"„Huhogók rágalmairól” beszél Nagy Márton tárcája, miután fel merték tenni a kérdést, hogy mire megy el a szolidaritási adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20782d06-b683-40ac-a2d5-61b5d600eeb0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A meghökkentő formájú Jaguar Type 00 Concept váratlanul felbukkant Párizs belvárosában.","shortLead":"A meghökkentő formájú Jaguar Type 00 Concept váratlanul felbukkant Párizs belvárosában.","id":"20250311_sokkolta-az-utca-nepet-a-jaguar-matt-kek-hiperautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20782d06-b683-40ac-a2d5-61b5d600eeb0.jpg","index":0,"item":"2f4efc4e-9456-461f-a3b1-3be63d857075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_sokkolta-az-utca-nepet-a-jaguar-matt-kek-hiperautoja","timestamp":"2025. március. 11. 07:21","title":"Sokkolta az utca népét a Jaguar matt kék hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","shortLead":"Gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nem fog működni az OTP-nél egy néhány órás intervallumban.","id":"20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"528d6628-f454-48de-b4c5-0ee175f7afe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_otp-bank-leallas-kartyas-fizetes-netbank","timestamp":"2025. március. 12. 11:46","title":"A kártyáját sem tudja majd használni: leállás jön az OTP-nél, itt van minden tudnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába ígért családi adóparadicsomot Orbán Viktor, és hiába hirdeti a Fidesz ezernyi jó hírét, a magyar választók 56 százaléka kormányváltást akar – derül ki a hétvégén zárult legfrissebb közvélemény-kutatásból. A Medián adatai szerint a kispártok közül csak a Mi Hazánknak van komoly esélye a parlamentbe jutásra.","shortLead":"Hiába ígért családi adóparadicsomot Orbán Viktor, és hiába hirdeti a Fidesz ezernyi jó hírét, a magyar választók 56...","id":"20250312_Median-Tisza-Part-Fidesz-part-preferenciak-nepszeruseg-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f.jpg","index":0,"item":"ce10cbc7-24d3-46b5-b6dc-8eb3bc1f90f0","keywords":null,"link":"/360/20250312_Median-Tisza-Part-Fidesz-part-preferenciak-nepszeruseg-felmeres","timestamp":"2025. március. 12. 14:30","title":"Medián: Orbán erőfeszítései csak kozmetikázták a versenyt, 9 százalékos a Tisza előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5352d35d-5096-4be5-a018-1aec625934c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte rá sem fog ismerni az új iOS-re és más Apple-eszközök rendszereire, idén hosszú idő után teljesen megújulhat valamennyi szoftver. Már azt is sejteni lehet, honnan jön az ihlet.","shortLead":"Szinte rá sem fog ismerni az új iOS-re és más Apple-eszközök rendszereire, idén hosszú idő után teljesen megújulhat...","id":"20250311_apple-ios-ipados-19-macos-megujulas-felhasznaloi-felulet-ikonok-dizajn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5352d35d-5096-4be5-a018-1aec625934c9.jpg","index":0,"item":"887e13f8-c0fd-4665-9211-a9e94e131b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_apple-ios-ipados-19-macos-megujulas-felhasznaloi-felulet-ikonok-dizajn","timestamp":"2025. március. 11. 10:03","title":"Drámai változás jöhet idén az iPhone-okra, egy évtizede nem történt ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]