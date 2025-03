Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnökén kívül két másik politikus előállítását is kezdeményezték.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnökén kívül két másik politikus előállítását is kezdeményezték.","id":"20250312_Kiadtak-a-parancsot-Milorad-Dodik-eloallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e.jpg","index":0,"item":"e64f6300-9e6a-479c-9811-d1e0403aedf6","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Kiadtak-a-parancsot-Milorad-Dodik-eloallitasara","timestamp":"2025. március. 12. 09:52","title":"Kiadták a parancsot Milorad Dodik előállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","shortLead":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","id":"20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"425932e7-360d-4013-9c2b-4f16a4fde0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:28","title":"Hogy a családok is megnézhessék a Hunyadit, leadnak belőle egy szexmentes verziót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d1eb1-0593-45b1-893d-46ae7c28d87f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Shakespeare Júliáját alakító Dura Veronikának az egyik bordája tört el. A félbeszakadt előadást később újrajátsszák.","shortLead":"A Shakespeare Júliáját alakító Dura Veronikának az egyik bordája tört el. A félbeszakadt előadást később újrajátsszák.","id":"20250312_zalaegerszeg-hevesi-sandor-szinhaz-romeo-es-julia-baleset-dura-veronika-bordatores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7d1eb1-0593-45b1-893d-46ae7c28d87f.jpg","index":0,"item":"544c60e7-6d4d-4376-9251-2d29a6d92dc7","keywords":null,"link":"/elet/20250312_zalaegerszeg-hevesi-sandor-szinhaz-romeo-es-julia-baleset-dura-veronika-bordatores","timestamp":"2025. március. 12. 12:17","title":"Előadás közben esett le a lépcsőről egy színész a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos tudományetikai szempontra hívja fel a figyelmet Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke a rákstatisztikákról szóló egyik kutatással kapcsolatban.","shortLead":"Fontos tudományetikai szempontra hívja fel a figyelmet Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke...","id":"20250311_rak-daganat-halalozas-boncolas-magyar-statisztika-mok-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a.jpg","index":0,"item":"ae365d33-c65b-4e55-84fa-06a6f05f36ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_rak-daganat-halalozas-boncolas-magyar-statisztika-mok-reagalas","timestamp":"2025. március. 11. 13:33","title":"Megszólalt a MOK a jelentősen torzító magyar rákstatisztikák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","shortLead":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","id":"20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b.jpg","index":0,"item":"235482a6-cfbd-4c2a-9bd8-75fb2715dfa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","timestamp":"2025. március. 11. 10:39","title":"A Nobel-díjas Krausz Ferenc Ukrajnába utazott, és egyetemek bunkerében tartott előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az árrés nem egyenlő a nyereséggel, a boltok abból fedezik a költségeiket, beleértve a kormányzati különadót. Az olcsóbb, saját márkás termékeken nincs nagy árrés, a hamarosan érkező 10 százalékos sapka a drágább, márkás termékeket érinti majd elsősorban – amelyeket nyilván azok vásárolnak, akik megengedhetik maguknak. Nagy Márton miniszter szerint az árréssapka 2 százalékponttal szépíti majd az élelmiszer-inflációs statisztikát.","shortLead":"Az árrés nem egyenlő a nyereséggel, a boltok abból fedezik a költségeiket, beleértve a kormányzati különadót...","id":"20250311_Orban-Viktor-gazdag-elelmiszer-arres-arressapka-elelmiszerar-statisztika-nagy-marton-inflacio-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"afaec4f3-4a9d-4944-9ebb-e0a1e99f13b4","keywords":null,"link":"/360/20250311_Orban-Viktor-gazdag-elelmiszer-arres-arressapka-elelmiszerar-statisztika-nagy-marton-inflacio-valasztas","timestamp":"2025. március. 11. 16:57","title":"Orbán Viktor csak a gazdagoknak veri le az élelmiszerárakat, és hogy csinosabb legyen a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát, a rendőrség négy embert letartóztatott a baleset után.","shortLead":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát...","id":"20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d.jpg","index":0,"item":"06c815b8-3354-4353-8fa8-214a927b75b0","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 19:38","title":"Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul Fabrizio Romano szerint a Liverpool csábítja. ","shortLead":"Ráadásul Fabrizio Romano szerint a Liverpool csábítja. ","id":"20250311_kerkez-milos-bournemouth-premier-league-alan-shearer-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4.jpg","index":0,"item":"daf95ef6-124d-4fe2-badc-4f90384064e4","keywords":null,"link":"/sport/20250311_kerkez-milos-bournemouth-premier-league-alan-shearer-liverpool","timestamp":"2025. március. 11. 19:22","title":"Kerkez Milos bekerült a PL-forduló álomcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]