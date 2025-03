Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című időszakos tárlaton látható és hallható művészek közül többen koncertet is fognak adni a Városligetben.","shortLead":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című...","id":"20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987.jpg","index":0,"item":"40c98a30-ceb1-4ccf-b56b-afbe0b0005c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","timestamp":"2025. március. 11. 17:22","title":"Az is kiderült, mi a közös a zenében és a szexben – Megnyílt a Zene Háza új tárlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea6a464-133f-41a8-bf3e-2b1b3616ed13","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az év végéig a már működő szálláshelyeknek meg kell szerezniük a csillagokat.","shortLead":"Az év végéig a már működő szálláshelyeknek meg kell szerezniük a csillagokat.","id":"20250312_szallashely-minosites-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bea6a464-133f-41a8-bf3e-2b1b3616ed13.jpg","index":0,"item":"c0fd6e81-4ec7-4445-9494-aceb4b9c3dc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250312_szallashely-minosites-rendelet","timestamp":"2025. március. 12. 11:04","title":"Megjelent egy új rendelet, januártól könnyebb dolgunk lesz, ha szállást választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02403ced-b399-4aac-8ce0-c3dbd97761db","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Több évfolyam tudásában máig mérhető, jelentős hiányt okozott a koronavírus-járvány időszaka, sőt valószínűleg ők egész életükben hordozzák majd ezt a hátrányt, az oktatásirányítás pedig nem tesz semmit a felzárkóztatásért. Az iskolákat felkészületlenül érte a bezárás, és nem sok mindent tanult a közoktatás a karantén alatt.","shortLead":"Több évfolyam tudásában máig mérhető, jelentős hiányt okozott a koronavírus-járvány időszaka, sőt valószínűleg ők egész...","id":"20250313_covid-iskola-oktatas-karantenoktatas-digitalis-oktatas-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02403ced-b399-4aac-8ce0-c3dbd97761db.jpg","index":0,"item":"1d2b79c7-9cd9-4057-878a-57bb23d7e812","keywords":null,"link":"/360/20250313_covid-iskola-oktatas-karantenoktatas-digitalis-oktatas-lezaras","timestamp":"2025. március. 13. 12:00","title":"50 éven át alulteljesítő generáció és egy elpuskázott lehetőség – tanult-e valamit az iskola az öt éve elrendelt bezárásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elutasította a szélsőjobboldali politikus fellebbezését a román bíróság.","shortLead":"Elutasította a szélsőjobboldali politikus fellebbezését a román bíróság.","id":"20250311_Nem-indulhat-Georgescu-a-roman-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"2b36866d-83e2-4fcc-b0c2-10235a33431a","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Nem-indulhat-Georgescu-a-roman-valasztasokon","timestamp":"2025. március. 11. 18:45","title":"A román alkotmánybíróság döntése szerint nem indulhat Georgescu a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít az EU területén jogalap nélkül tartózkodó bevándorlók „eltávolítására”. A mostani javaslat a tagállamok számára jogalapot teremt arra, hogy a kiutasított személyeket egy harmadik országban őrizzék.","shortLead":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít...","id":"20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6.jpg","index":0,"item":"23b45ced-0ee9-4c04-a6ab-4b24718b6360","keywords":null,"link":"/eurologus/20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. március. 11. 16:09","title":"Az Európai Bizottság megteremti az illegális bevándorlók legális kitoloncolásának lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","shortLead":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","id":"20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"e05ff9ec-e404-49a1-b1fd-75c1228b7981","keywords":null,"link":"/elet/20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 17:20","title":"Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt büntettek meg egy politikust Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a büntetőpárbajnál a játékvezető érvénytelenítette Julian Alvarez találatát. Szurkolók és néhány újság is egy rejtélyes chipről beszél, amely érzékelte a szabálytalanságot. Az UEFA szerint nem ez történt.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen...","id":"20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f.jpg","index":0,"item":"e16912fb-1d3d-4d54-bc5d-6d4064ba05b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","timestamp":"2025. március. 13. 14:03","title":"Megszólalt az UEFA: Nincs olyan chip a BL-labdában, ami segített volna érvényteleníteni az Atletico Madrid büntetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]