[{"available":true,"c_guid":"a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem vállalnak gyereket.","shortLead":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem...","id":"20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649.jpg","index":0,"item":"986b9b93-384d-4033-ada0-9f338d1617e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:29","title":"Orbán: Döntött a kormány, az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyák is szja-mentességet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz. Egy friss kutatás ugyanis rávilágított, hogy az agy még ilyenkor is meglepően aktív marad, legalábbis erre lehet következtetni a pupilla változásaiból.","shortLead":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz...","id":"20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"c750576a-b6d4-40b8-aa6e-689ef93a626f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 13. 08:03","title":"Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185ba275-750c-44bf-af7c-71e9728f5e2b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A TV2 nemrég bemutatta A kiképzés című katonai valóságshowját, amely a Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült és amelyben civilek tehetik magukat próbára. KAP és Ceglédi Zoltán ennek apropóján elmondta, hogyan úszták meg a sorkatonaságot, Litkai Gergely pedig megosztotta, mi történik, ha a bébiszittered hirtelen honvédőnek áll. De mit adhat egy ilyen műsor a hétköznapi embereknek azon a 20 millió forinton kívül, amit a győztes nyerhet, milyen az, ha valaki az Excel-táblázatok után a frontvonalon találja magát? ","shortLead":"A TV2 nemrég bemutatta A kiképzés című katonai valóságshowját, amely a Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült és...","id":"20250312_duma-aktual-a-kikepzes-tv2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185ba275-750c-44bf-af7c-71e9728f5e2b.jpg","index":0,"item":"e6b7b36e-1ff0-46db-8faf-23de4f35f5e4","keywords":null,"link":"/360/20250312_duma-aktual-a-kikepzes-tv2","timestamp":"2025. március. 12. 17:30","title":"Van, aki dominákhoz jár, van, aki wannabe katonának áll – így nem védte a hazát KAP és Ceglédi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53426740-22f1-4f33-ad29-5cb175293227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agrárminiszter kitart amellett, hogy nem érintett tárcája 2,2 milliárdos korrupciós perében.","shortLead":"Az agrárminiszter kitart amellett, hogy nem érintett tárcája 2,2 milliárdos korrupciós perében.","id":"20250313_Nagy-Istvan-agrarminiszterium-korrupcios-per-szerzodes-alairas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53426740-22f1-4f33-ad29-5cb175293227.jpg","index":0,"item":"67d001bf-d19d-41a0-8569-8bdedd7bd190","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Nagy-Istvan-agrarminiszterium-korrupcios-per-szerzodes-alairas","timestamp":"2025. március. 13. 08:19","title":"Nagy István aggódott, hogy nem írt-e véletlenül alá valamit a minisztérium korrupciós ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","shortLead":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","id":"20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"36bec885-8ebe-4949-817e-9ba0233c358c","keywords":null,"link":"/360/20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Herfried Münkler német eszmetörténész: Épp a Nyugat tette lehetővé Trump rombolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy élő kívánságműsorban debütál. ","shortLead":"A színész egy élő kívánságműsorban debütál. ","id":"20250313_Reviczky-Gabor-Danko-Radio-hangja-Mecs-Karoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4.jpg","index":0,"item":"84afa58f-9f39-40fb-9aec-9cbf832b6d34","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Reviczky-Gabor-Danko-Radio-hangja-Mecs-Karoly","timestamp":"2025. március. 13. 12:31","title":"Az elhunyt Mécs Károly után Reviczky Gábor lesz a Dankó Rádió hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]