Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","shortLead":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","id":"20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e.jpg","index":0,"item":"914a6c48-7625-4266-98ee-bd8b0923dcd3","keywords":null,"link":"/sport/20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","timestamp":"2025. március. 14. 16:43","title":"Az Atlético Madrid továbbra is tajtékzik a BL-kiesés miatt, most az UEFA-nak címzett kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan” gyorsulásának a jelei – mutat rá egy friss kutatás. ","shortLead":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan”...","id":"20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8.jpg","index":0,"item":"4fc8e55d-798c-4ec9-a234-e8c87ba0d203","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","timestamp":"2025. március. 13. 15:03","title":"Meglepő dolog derült ki az óceánok elmúlt években tapasztalt rekordhőmérsékletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A trió tagjai közül a 12 éves három évre javítóintézetbe került, míg a többiekkel szemben még folytatóik az eljárás.","shortLead":"A trió tagjai közül a 12 éves három évre javítóintézetbe került, míg a többiekkel szemben még folytatóik az eljárás.","id":"20250314_francia-no-rablas-andrassy-ut-lanybanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d.jpg","index":0,"item":"624b7214-f6bf-4a45-8b56-3c6adabda258","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_francia-no-rablas-andrassy-ut-lanybanda","timestamp":"2025. március. 14. 12:49","title":"Tizenéves lányok raboltak ki és vertek meg egy francia nőt az Andrássy úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","shortLead":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","id":"20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2.jpg","index":0,"item":"4af1925a-c3da-442d-8b1f-b9d74406eb22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","timestamp":"2025. március. 14. 08:41","title":"Méregdrága lesz az 1000 lóerős legdurvább Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","shortLead":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","id":"20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9.jpg","index":0,"item":"ca16a2a2-6894-45db-b12e-6fc10df82281","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","timestamp":"2025. március. 13. 17:00","title":"Tisztított szennyvízzel pótolnák a hiányzó vizet a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5941526-4469-448c-88b8-c0299cd7af6f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzetet 24-szer marasztalták el, míg az Origót és a Ripostot 13-szor.","shortLead":"A Magyar Nemzetet 24-szer marasztalták el, míg az Origót és a Ripostot 13-szor.","id":"20250314_sajtoper-magyar-nemzet-origo-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5941526-4469-448c-88b8-c0299cd7af6f.jpg","index":0,"item":"31b20b1c-0286-4559-8b3a-172a2fd64455","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_sajtoper-magyar-nemzet-origo-mediaworks","timestamp":"2025. március. 14. 10:42","title":"A Magyar Nemzet és az Origo bukta el a legtöbb sajtópert tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d631463-c907-43d3-b66e-196d031f200c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló április elején lett volna 55 éves.","shortLead":"A sportoló április elején lett volna 55 éves.","id":"20250313_Elhunyt-Oliver-Miller-az-NBA-legsulyosabb-jatekosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d631463-c907-43d3-b66e-196d031f200c.jpg","index":0,"item":"5be3c6a9-8eb9-4508-9ae6-a9a95566ebef","keywords":null,"link":"/sport/20250313_Elhunyt-Oliver-Miller-az-NBA-legsulyosabb-jatekosa","timestamp":"2025. március. 13. 10:25","title":"Elhunyt Oliver Miller, az NBA legsúlyosabb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistáit a biztonsági őrök és rendőrök félrelökték, a miniszterelnöki interjú zavartalanul lement. A Momentum azt ígéri, minden héten készülnek hasonló akcióval. ","shortLead":"A párt aktivistáit a biztonsági őrök és rendőrök félrelökték, a miniszterelnöki interjú zavartalanul lement. A Momentum...","id":"20250314_A-Momentum-Stop-Propaganda-feliratu-molinokkal-allta-el-az-MTVA-bejaratait-ma-reggel-Orban-interjuja-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775.jpg","index":0,"item":"9b1e06b8-7fc4-46c6-b70f-a706d2c6d78d","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_A-Momentum-Stop-Propaganda-feliratu-molinokkal-allta-el-az-MTVA-bejaratait-ma-reggel-Orban-interjuja-elott","timestamp":"2025. március. 14. 10:37","title":"A Momentum meg akarta akadályozni Orbán péntek reggeli rádióinterjúját, ám szerintük „agresszíven és durván” léptek fel velük szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]