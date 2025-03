Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Navracsics Tibor kapta a feladatot, hogy kidolgozza az új jogszabályt, amivel megakadályoznák a kifejezetten befektetési célú felvásárlásokat. Sarkalatos törvényben tiltaná be a kormány, hogy jöttmentek is vehessenek házat a faluban

A fiatalok védelmét szolgálni hivatott új funkciókat jelentett be a TikTok, melyek a szülők kezébe is új eszközöket adnak.

Nagy újítások a TikTokon: blokkolhatják a szülők a gyerekek hozzáférését, de azt is láthatják, kiket követ

Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.

Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök

Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.

Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot Aki március eleje óta most tankol először, az már elég jól járt. Régen látott áron lesz csütörtöktől a benzin

Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.

12 centis élő teknős került elő egy férfi alsónadrágjából a reptéren Gyakran éri az a vád a Fideszt, hogy macsó, hímsoviniszta és patriarchális a szemlélete, ezt most bizonyította is az újabb Alaptörvény-módosítással. Ez azt vési gránitba, hogy „az ember férfi vagy nő", miközben átírja és megfordítja a korábbi anya, apa sorrendet is, „a teremtés sorrendje szerint".

Helyreteszi a nőket az Alaptörvény-módosítás: emberek ők is, de azért a férfiakat előbb teremtették A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot.

Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet