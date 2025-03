Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","shortLead":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","id":"20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96.jpg","index":0,"item":"57fc252b-acc5-431f-bf2e-f0dda22102af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 14. 08:55","title":"Zárt körben szabad lesz reklámozni az új „innovatív dohánytermékeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74.jpg","index":0,"item":"fe99a1b9-4893-4bc4-aefa-6542fe1b94e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","timestamp":"2025. március. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Alaptörvény módosítgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48164a76-0976-4969-a57b-6e4fbac6a7a3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A rogáni kommunikációs gépezet nem kevés kreativitását leköti, hogy életben tartsa a homofóbiát Magyarországon.","shortLead":"A rogáni kommunikációs gépezet nem kevés kreativitását leköti, hogy életben tartsa a homofóbiát Magyarországon.","id":"20250314_hvg-dacreakcio-a-homofob-uszitasra-pride-magyar-allaspont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48164a76-0976-4969-a57b-6e4fbac6a7a3.jpg","index":0,"item":"9fa327ca-aaaf-4410-97a1-04539af20923","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-dacreakcio-a-homofob-uszitasra-pride-magyar-allaspont","timestamp":"2025. március. 14. 14:45","title":"Meredeken nőtt a Pride elfogadottsága, amióta Orbánék importálták a homofób kampányt Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72122b28-7168-40ed-aa33-73777d9c8ed5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió döntéshozói már tárgyalnak azokkal az európai vállalatokkal, amelyek segíthetik Ukrajna digitális függetlenségét, ha a Starlink leállítaná a szolgáltatását az országban.","shortLead":"Az Európai Unió döntéshozói már tárgyalnak azokkal az európai vállalatokkal, amelyek segíthetik Ukrajna digitális...","id":"20250315_orosz-ukran-haboru-starlink-elon-musk-muholdas-internet-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72122b28-7168-40ed-aa33-73777d9c8ed5.jpg","index":0,"item":"84d181f8-5a8d-42a3-bed8-e3a377c70144","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_orosz-ukran-haboru-starlink-elon-musk-muholdas-internet-europai-unio","timestamp":"2025. március. 15. 12:03","title":"Ez az a négy cég, amely közül az egyik leválthatja Ukrajnában Elon Musk Starlinkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de számos más oka is van, hogy sokan vannak egyedül manapság. Miért érezzük úgy, hogy a nagyobb merítésből sem találunk megfelelőt? És hogy kéne ismerkedni, hogy tartós párkapcsolatot találjunk?","shortLead":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de...","id":"20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b.jpg","index":0,"item":"e67ff31b-117c-4759-8c70-499aefff0f4e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250314_Situationship-vagy-liquid-love-de-mindenkeppen-nehez-ismerkedni","timestamp":"2025. március. 14. 08:38","title":"Situationship vagy liquid love, de mindenképpen nehéz ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e","c_author":"Horn Andrea - Vándor Éva","category":"sport","description":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már a tavalyira sem lehetett panaszunk. A tesztek alapján nemcsak a mezőny élén lesz nagy tülekedés, hanem a középcsapatok között is. A várható izgalmakhoz pedig csak hozzátesz, hogy egyfajta őrségváltásnak is tanúi lehetünk: idén hat újonc debütál, és a mezőny csaknem fele, kilenc pilóta 25 év alatti. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Lewis Hamilton beül egy Ferrariba.","shortLead":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már...","id":"20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e.jpg","index":0,"item":"8c4012f0-1803-4edb-8929-ea4a21c55690","keywords":null,"link":"/sport/20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Az év sztorijával, visszavágóval és egy igazi csúcsigazolással indul a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46766a19-385e-4e61-b4f0-2e17b710d219","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Aggasztja az erdélyi magyarokat, hogyan reagál majd a román állam a kettős állampolgárok magyarországi kiutasításának lehetőségét megteremtő fideszes ötletre. A viszonosság visszaüthet.","shortLead":"Aggasztja az erdélyi magyarokat, hogyan reagál majd a román állam a kettős állampolgárok magyarországi kiutasításának...","id":"20250314_hvg-hataron-tuliak-allampolgarsaga-jogfosztas-rmdsz-calin-georgescu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46766a19-385e-4e61-b4f0-2e17b710d219.jpg","index":0,"item":"3665d954-d603-4450-81fe-ac9aad7524ff","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-hataron-tuliak-allampolgarsaga-jogfosztas-rmdsz-calin-georgescu","timestamp":"2025. március. 14. 12:50","title":"A magyar vagy a román állampolgárságukról mondjanak le? Feladja a Fidesz a leckét az erdélyi magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt élt vele.","shortLead":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt...","id":"20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c.jpg","index":0,"item":"09d6be03-c1f9-4dcc-a5e4-dba77098fcca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","timestamp":"2025. március. 14. 09:39","title":"Egyszerűbb lesz özvegyi nyugdíjhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]