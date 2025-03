Pénteken fél hat körül kezdődött a Demokratikus Koalíció ünnepi megemlékezése Újpesten, a Corvin utcában található Görgey szobor előtt. A helyszínválasztás nem véletlen: ez Varju László választókörzete, ahol alig egy hét múlva időközi választást tartanak.

Az eseményt nem a DK-sok, hanem Szabó Bálint rúgta be, aki öt óra után pár perccel eltrombitálta a „Börtön ablakába soha nem süt be a nap” című klasszikust, majd a DK-s megemlékezés előtt gyorsan megkoszorúzta Görgey Artúr szobrát. Ez azonban csak a bemelegítés volt: Szabó ugyanis elkísérte a menetet, és a beszédek között is aktívan trombitált.

Szabó Bálint Cabrera Martin

A menet elején egy „A kokárda nem divat kérdése! – Baloldalinak lenni sem az!” feliratú molinót vittek a DK-húzónevei, köztük Komáromi Zoltán és Gréczy Zsolt. A politikusok között Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke is felbukkant, aki a molinó cipelésében is segített.

A menet hat óra után öt perccel érkezett meg a Petőfi szoborhoz, ahol Dobrev Klára mondott beszédet, amelyben az egységesebb Európáról is beszélt: „Európai Egyesült Államok lesz, bárhogy is fogják hívni, de mi magyarok ott leszünk-e, ez itt a nagy kérdés!” Szerinte az 1848-as forradalmárok követelései ma is aktuálisak: „Ha megnézitek a 12 pontot, amit felírhatnánk ma a plakátokra és követelhetnénk” – hangsúlyozta.

Cabrera Martin

Dobrev után Varju László lépett a színpadra, aki elmondta, hogy szerinte a Fidesz itteni vereségei iszonyatosan felbosszantották Orbán Viktort, és azt is, hogy szerinte kevés dolog dühíti jobban a Fideszt, mint ha egy közösség nélkülük is működik. „Újpest és Angyalföld menő hely lett, jó lett itt élni. Családok ezrei költöztek a kerületekbe, ez pedig nagyban köszönhető annak, hogy az önkormányzati csapatunk működik.” – mondta. „Harmadszor is Varju!”– zárta beszédét, miközben egy hármast mutatott a levegőbe.

A beszédek közben – a trombitaszón felül – az út másik oldalán található kocsmából több bekiabálást is hallatszott. „Sz*pjon le a Fidesz!” – ordította valaki az út másik oldaláról. „Engem is!” – érkezett rá a válasz, szintén az rendezvényen kívülről.

Jakab Péter Cabrera Martin

Az esemény fél hét körül békésen véget ért, egyedül a szemben levő kiskocsma egyik vendégének fejezte ki nemtetszését: „Idióták, b*sszátok meg a Gyurcsányt” – kiabálta, mire Szabó Bálint a rendőrök gyűrűjében rázendített az Il Silenzio-ra. A kocsma vendégei közül néhányan szúrósan néztek Szabóra, valaki pedig megkérte, hogy játssza el a Fradi-indulót, amit a helyszínből kiindulva aligha lehet jókívánságnak nevezni.

Végül mindenki békésen távozott.

Cabrera Martin

Mint ismeretes, Varjut jogerősen 900 ezer forintos pénzbírságra ítélte a bíróság a közmédia székházában történt 2018-as dulakodás, ami miatt az Országgyűlés fideszes kétharmada megfoszthatta volna őt a képviselői mandátumától. Ő ezt megelőzendő lemondott, ezért kell időközi választásokat tartani Újpesten és Angyalföldön.

Az induláshoz szükséges ajánlásokat Varju gyorsan összeszedte, a március 23-ra kitűzött szavazás pedig fontos erőpróba lesz a DK számára. Varju ellenfele Renge Zsolt, a Fidelitas budapesti elnöke lesz majd, míg a Tisza Párt – hasonlóan a tolnai időközihez – nem indít jelöltet.