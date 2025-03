Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teljesen új repülési mód alkalmazásával repülhetnek a jövő drónjai a Marson.","shortLead":"Teljesen új repülési mód alkalmazásával repülhetnek a jövő drónjai a Marson.","id":"20250316_horvat-csapkodo-szarnyu-dron-mars-kutatas-esa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"8d99eaa9-b679-4c52-83a2-aac90c55e847","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_horvat-csapkodo-szarnyu-dron-mars-kutatas-esa","timestamp":"2025. március. 16. 14:03","title":"Horvát fejlesztésű, csapkodó szárnyű drón forradalmasíthatja a Mars kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d16f52-13de-4d9f-a2f0-68c411ff3188","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szujó Zoltán szerint harc dúl az autósporton belül, a Magyar Gyorsulási Szövetség pedig valójában nem szövetség, csak egyesület. 