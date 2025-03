Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","shortLead":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","id":"20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b.jpg","index":0,"item":"3a5a5df8-54d9-440c-94bd-fdc504772f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","timestamp":"2025. március. 18. 07:21","title":"Már a legkisebb BMW-nek is világít a hűtőrácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","shortLead":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","id":"20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038.jpg","index":0,"item":"9e44cec3-cced-42cc-b43e-5aa61e6e3981","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","timestamp":"2025. március. 17. 12:00","title":"Lebonthatják az egykor pezsgő, mára szégyenfolttá pusztult pécsi Vásárcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","shortLead":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","id":"20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"25ddecab-9820-47a0-adbe-274dea2ac9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","timestamp":"2025. március. 18. 10:50","title":"Nagy Márton szerint 16 százalékos árcsökkenést hozott az árrésstop első napja, de azért megfenyegette a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758.jpg","index":0,"item":"089051cd-22cc-4e16-ad84-549249998b32","keywords":null,"link":"/elet/20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","timestamp":"2025. március. 17. 13:59","title":"Észak-macedóniai tűzvész: belehalt a stresszbe egy mentősofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","shortLead":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","id":"20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"03875281-af02-4994-8348-abe46b0462cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:13","title":"Egy jogállamban ez egy politikustól sem megengedhető - visszautasítja Orbán Viktor poloskázós beszédét az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb űrutazás rekordját meg sem közelítették a napokban hazatérő asztronauták. Az űrhajósok közérzetét sok minden befolyásolja, valaki egy évet is el tud tölteni a súlytalanságban, valakit viszont egyetlen hét is egy életre megvisel. ","shortLead":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb...","id":"20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e.jpg","index":0,"item":"92344222-1556-4270-acf6-3ebb679d5653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 04:28","title":"Kilenc hónap után térnek vissza az űrben rekedt asztronauták, de még így is távol vannak a rekordtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]