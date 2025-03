Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aab8b8-5c4f-4277-802d-aeb0d4f74330","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ütemezett műszaki munkát végeztek, amikor az egyik berendezésben nyomáscsökkenés történt.","shortLead":"Ütemezett műszaki munkát végeztek, amikor az egyik berendezésben nyomáscsökkenés történt.","id":"20250316_Robbanas-volt-egy-orosz-olajfinomitoban-egy-ember-meghalt-tobb-megsebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aab8b8-5c4f-4277-802d-aeb0d4f74330.jpg","index":0,"item":"9868c5a9-3a09-4002-b88e-2cbd9baf48c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_Robbanas-volt-egy-orosz-olajfinomitoban-egy-ember-meghalt-tobb-megsebesult","timestamp":"2025. március. 16. 13:45","title":"Robbanás volt egy orosz olajfinomítóban, egy ember meghalt, több megsebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunyadi című sorozat újabb rekordokat döntött.","shortLead":"A Hunyadi című sorozat újabb rekordokat döntött.","id":"20250317_Hetvegen-is-tobb-mint-egymillioan-neztek-Hunyadi-kalandjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"9155553b-f8ff-4432-9150-240550d8b756","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Hetvegen-is-tobb-mint-egymillioan-neztek-Hunyadi-kalandjait","timestamp":"2025. március. 17. 14:28","title":"Hétvégén is több mint egymillióan nézték Hunyadi kalandjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai türelmetlenség érthető volt, mert bár a jó kapcsolat már akkor is megvolt a magyar miniszterelnök és Donald Trump között, ám ez a gyakorlati együttműködésekben kevéssé látszott, sőt egy sor ügyben az amerikai érdekekkel szemben foglaltunk állást, legyen az a CEU elüldözése vagy orosz fegyverkereskedők kiadása.","shortLead":"Az amerikai türelmetlenség érthető volt, mert bár a jó kapcsolat már akkor is megvolt a magyar miniszterelnök és Donald...","id":"20250317_usaid-kormany-amerikai-kapcsolatok-diplomaciai-irat-panyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"97201bdc-c662-4a98-bd5c-8d8c530cd10b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_usaid-kormany-amerikai-kapcsolatok-diplomaciai-irat-panyi","timestamp":"2025. március. 17. 13:09","title":"2018 végén még a USAID-del való együttműködéssel igyekezett tompítani az Orbán-kormány Trumpék türelmetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c79b5-5d64-4e5c-bb27-19d5ca4c097e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Florida éppen néhány hónapja vezetett be szigorúbb büntetéseket az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekményekre.","shortLead":"Florida éppen néhány hónapja vezetett be szigorúbb büntetéseket az illegális bevándorlók által elkövetett...","id":"20250317_egyesult-allamok-florida-halalbuntetes-magyar-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42c79b5-5d64-4e5c-bb27-19d5ca4c097e.jpg","index":0,"item":"cfc65555-eb94-4c0b-b011-411f01784d2c","keywords":null,"link":"/elet/20250317_egyesult-allamok-florida-halalbuntetes-magyar-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. március. 17. 14:49","title":"Halálbüntetést kaphat az Amerikában elfogott magyar sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da240007-d41d-474c-9745-06dcb67d5893","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace eszköze, a Blue Ghost sikeresen örökítette meg, ahogy a Föld bekerült a Nap és a Hold közé.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace eszköze, a Blue Ghost sikeresen örökítette meg, ahogy a Föld bekerült a Nap és a Hold...","id":"20250317_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-napfogyatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da240007-d41d-474c-9745-06dcb67d5893.jpg","index":0,"item":"2eb0d369-45a0-4308-9817-8840d64851e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-napfogyatkozas","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Így néz ki a napfogyatkozás a Hold felszínéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]