[{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti javaslatot.","shortLead":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti...","id":"20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"966f1db2-1d31-4484-8879-48be4b17408a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","timestamp":"2025. március. 17. 20:51","title":"Fideszes provokátor várta az utcán Magyar Pétert, aki az ATV-ben elmondta, hogy nem megy ki a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","shortLead":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","id":"20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf.jpg","index":0,"item":"90f64615-e6e9-4982-917e-ee4bd685018a","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","timestamp":"2025. március. 18. 12:50","title":"Újabb áradások Spanyolországban, több mint 350 lakást kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kedden megint változnak az árak. ","shortLead":"Kedden megint változnak az árak. ","id":"20250317_Tovabb-dragul-a-benzin-olcsobb-lesz-a-dizel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"b5f138a8-46ab-4a7e-84a9-b9d8483ca1f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Tovabb-dragul-a-benzin-olcsobb-lesz-a-dizel","timestamp":"2025. március. 17. 11:43","title":"Tovább drágul a benzin, olcsóbb lesz a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak a fejlesztők számára használható eszközökben érhető el a Google Gemini 2.0 Flash, a jelek szerint a vállalat nem szabott túl sok korlátot a használatához.","shortLead":"Bár egyelőre még csak a fejlesztők számára használható eszközökben érhető el a Google Gemini 2.0 Flash, a jelek szerint...","id":"20250317_google-gemini-20-flash-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"d47ba9be-a4be-4cda-8af7-0b69b48da28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-gemini-20-flash-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas-hiba","timestamp":"2025. március. 17. 10:03","title":"Orbán Viktorról és a poloskájáról is kérdés nélkül készít képet a Google mesterséges intelligenciája – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","shortLead":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","id":"20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20.jpg","index":0,"item":"3883f12e-4e4e-4a3b-b419-45bb8170ecce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","timestamp":"2025. március. 17. 08:03","title":"Immár tudományos tény: nagyobb eséllyel hal meg, akit közvetlenül a hétvége előtt műtenek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint az az idegrendszerben történne.","shortLead":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint...","id":"20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13.jpg","index":0,"item":"a0f11c42-0d37-4b9f-bad2-8a85358210bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","timestamp":"2025. március. 18. 20:03","title":"Halk sikollyal kommunikál az emberi bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410da100-ee6b-4cc5-ba6c-0263fb4370fb","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A WorldCom alig több mint tíz év alatt az USA egyik, ha nem a legnagyobb távközlési vállalatává nőtt, az ezredfordulón pedig a dotcom buborék túlkapásait szimbolizálta. Vezetője, Bernie Ebbers, akire öltözéke miatt a „távközlési cowboy” becenevet aggatták, a számvitelről és a technológiáról nem sokat tudott, de biztosan tudta, hogyan kell üzletet kötni. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"A WorldCom alig több mint tíz év alatt az USA egyik, ha nem a legnagyobb távközlési vállalatává nőtt, az ezredfordulón...","id":"20250318_Bernie-Ebbers-WorldCom-nagy-csalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/410da100-ee6b-4cc5-ba6c-0263fb4370fb.jpg","index":0,"item":"10b74fc7-82cb-4a20-98c5-29bc8b0919c5","keywords":null,"link":"/360/20250318_Bernie-Ebbers-WorldCom-nagy-csalasok","timestamp":"2025. március. 18. 19:30","title":"A tornatanár, aki emailezni sem volt hajlandó, így is a világ egyik legnagyobb csalását hozta össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cfc83b-47e7-4c7e-9d4e-3ecb22f4ef5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség kezdeményezte, hogy Czeglédy Gergőt helyezzék házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe.","shortLead":"Az ügyészség kezdeményezte, hogy Czeglédy Gergőt helyezzék házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe.","id":"20250317_obuda-volt-alpolgarmester-bunugyi-felugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16cfc83b-47e7-4c7e-9d4e-3ecb22f4ef5d.jpg","index":0,"item":"25be6079-6e8a-4673-8c0c-756b5e94535d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_obuda-volt-alpolgarmester-bunugyi-felugyelet","timestamp":"2025. március. 17. 20:10","title":"Kiengedhetik a börtönből a volt óbudai alpolgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]