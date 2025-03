Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d079c289-c7a7-4d18-8103-4236f7fee41c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Idén érkezhet az Apple valaha volt legvékonyabb iPhone-ja, melynek tervezésekor több dolgot is célként tűzött ki a cég. Van, ami miatt a tervezőasztalhoz is visszaküldték a mérnököket, míg mást a jelek szerint elvetettek.","shortLead":"Idén érkezhet az Apple valaha volt legvékonyabb iPhone-ja, melynek tervezésekor több dolgot is célként tűzött ki a cég...","id":"20250317_apple-iphone-17-air-vekonysag-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d079c289-c7a7-4d18-8103-4236f7fee41c.jpg","index":0,"item":"5ecfe46c-446d-4046-81e0-f6665b1a0f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-17-air-vekonysag-toltoport","timestamp":"2025. március. 17. 13:03","title":"iPhone töltőport nélkül? Példátlan dolgon gondolkodhatott az Apple a szupervékony mobiljánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","shortLead":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","id":"20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"e65f79ff-8a36-47c4-9418-49af7f06a2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","timestamp":"2025. március. 18. 07:46","title":"A magas infláció miatt korrekcióra szorulhatnak ősszel a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak a pohár aljáig látó szavazó. Van, aki szerint a kocsmaprogram csak fricska az ellenzék felé. Most érünk el szó szerint a nemzeti kocsmaszintre. ","shortLead":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak...","id":"20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"435b63c0-23c7-4d9b-aaeb-0bcc5e2b7ca6","keywords":null,"link":"/360/20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","timestamp":"2025. március. 16. 16:00","title":"Karafiáth Orsolya: A halál mint kormányzati ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor vétózik az EU-ban. A belgrádi tömegtüntetések igazi állami válság tünetei, Vucic szerb elnök nem érdemli meg, hogy a Nyugat tovább támogassa. A demokrácia léte a tét Izraelben és Amerikában. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor...","id":"20250318_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"b6a57230-dcea-410d-bbc7-a541f3f1c2b2","keywords":null,"link":"/360/20250318_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 18. 10:30","title":"Orbán Viktor fejvesztve menekül előre, március 15-én különösen agresszív volt – a Le Figaro Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e50a9b3-69f3-415c-9c75-22d643abd5c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családja nem adta fel a reményt, bíztak benne, hogy megtalálták a férfit. ","shortLead":"Családja nem adta fel a reményt, bíztak benne, hogy megtalálták a férfit. ","id":"20250316_peru-halasz-ocean-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e50a9b3-69f3-415c-9c75-22d643abd5c1.jpg","index":0,"item":"03b5d7b6-f432-41e5-94ec-ba00350add99","keywords":null,"link":"/elet/20250316_peru-halasz-ocean-tulelo","timestamp":"2025. március. 16. 14:35","title":"Több mint három hónapja veszett nyoma egy perui halásznak, akit az utolsó pillanatban sikerült megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79931267-0712-45f7-bcde-c32dc3ef018d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint nem véletlenül retteg Orbán Viktor „a hatvanpusztai pánikszobában”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint nem véletlenül retteg Orbán Viktor „a hatvanpusztai pánikszobában”.","id":"20250317_Reagalt-Magyar-Peter-arra-hogy-Orban-csak-ot-tartja-poloskanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79931267-0712-45f7-bcde-c32dc3ef018d.jpg","index":0,"item":"d28e86c8-7c8a-4842-95fc-006035cc021a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Reagalt-Magyar-Peter-arra-hogy-Orban-csak-ot-tartja-poloskanak","timestamp":"2025. március. 17. 13:22","title":"Reagált Magyar Péter arra, hogy Orbán ma már csak őt tartja poloskának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni, akkor az egyértelműen vereségünket jelenti a biztonság megtartása terén Európában” – vélekedett Jan Lipavsky a közszolgálati Cseh Televízióban.","shortLead":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni...","id":"20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76.jpg","index":0,"item":"debbf738-2fc7-4a6e-a7ac-1db7246d8194","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 05:21","title":"Cseh külügyminiszter: Csehországnak nem érdeke, hogy megtagadják Ukrajna jogát a NATO-tagságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]