Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere szerdán arról írt a Facebookon, hogy Karácsony Gergely főpolgármester letiltotta a jövő heti közgyűlésre benyújtott előterjesztéseit, amelyekkel a Pride betiltására reagálhatott volna a főváros. Baranyi nehezményezte azt is, hogy egy DK-s politikus bejegyzéséből tudta meg mindezt, majd Karácsonyt a világ leggyávább főpolgármesterének nevezte.

A Főpolgármesteri Hivatal a következő közleményben reagált az esetre.

„A főpolgármester számára a Budapest Pride fontosabb, mint a fővárosi frakciók bármiféle provokálásához kötődő pártpolitikai érdek. A napirendre kerülő előterjesztésekről a közgyűlés dönt, természetesen olyan javaslatok is napirendre kerülhetnek, amelyek a főpolgármesteri javaslatban nem szerepeltek. Azok is, amelyeknek az elfogadására semmi esély, és amelyek leszavazása kiváló muníciót adnak az LMBTQ és további honfitársaink emberi méltóságát aláásó propagandának” – írják.

A Magyar Hang úgy tudja, hogy a javaslatokat nem tűzik automatikusan napirendre, csak akkor, ha azt külön megszavazza a 33 fős közgyűlés többsége.

Karácsony szerdán este a saját Facebook oldalán is reagált. Kiemeli, hogy ahogyan eddig is, ezután is segíteni fogja a Pride szervezőit. „Nem szeretném ha a Fővárosi Közgyűlés olyan a Pride-dal kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalna, amelyek elfogadására semmi esély. Értem, hogy ezzel kiválóan lehet provokálni a fővárosi frakciókat, politikai arcélt mutatni, de a politikai játszma vesztesei azok lesznek, akiknek most a legnagyobb támogatásra lenne szükségük: az lmbtq honfitársaink” – írja a főpolgármester.