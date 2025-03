Tavaly márciusban az adóhatóság nyomozói letartóztatták Z. Zsoltot, a fővárosi parkfenntartási biznisz fontos háttéremberét, akinek korábbi cége, a Pannon Park Forest Kft. pártállástól függetlenül nyert el budapesti kerületektől jelentős keretszerződéseket.

A 24.hu akkor az ügyészségre hivatkozva azt írta, hogy a nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt indította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A HVG úgy tudja,

a nyomozás várhatóan néhány hónapon belül véget ér, eddig 25 embert gyanúsítottak meg.

A Pécsi Törvényszék múltheti döntése alapján Z. Zsoltot kiengednék a letartóztatásból, és bűnügyi felügyelet alá helyeznék. A HVG információit megerősítette a Baranya megyei főügyészség is, ahol viszont azt is elárulták, hogy a bíróság döntése ellen fellebbezést nyújtottak be, így a döntés még nem végleges.

A Szabad Európa több cikkben is foglalkozott a fővárosi parkfenntartási biznisszel, a portál szerint négy cég (a Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató, a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő, a Pannon Park Forest és a DeerGarden Kft.) sorra sikerrel szerepelt a fővárosi kertfenntartási pályázatokon, és ez független volt attól, hogy a kerület ellenzéki vagy kormánypárti vezetésű volt-e.

Z. Zsolt csak az egyik cégben volt korábban tulajdonos. A cégháló tagjai néha különálló vállalkozásként indultak és nyertek, néha pedig konzorciumként vitték el az önkormányzatoktól a keretszerződéseket.

Az ügy a 24.hu szerint összefüggésben van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2023-as razziájával is, amikor egy olyan limitált szériás Ferrarit foglaltak le, amelyből mindössze húszat gyártottak. A luxusautó csomagtartójából pedig több mint 1,1 millió euró került elő. Egy másik helyszínen Lamborghini Urus-t parkoltattak.

Az akció során 17 ingatlant és 8 gépkocsit, félmilliárd forint értékű készpénzt, valamint céges számlákat is zár alá vettek.

A Pannon Park Forest Kft. neve előkerült az óbudai vezetést érintő nyomozás során is. Az ügyészség ugyanis több szerződést is lefoglalt tavaly nyáron, az egyik pedig – az önkormányzat honlapja szerint – a cég III. kerülettel kötött megállapodása volt.

