Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amikor jövőre újból napirendre kerül Bene Krisztián feltételes szabadságra bocsátása, az áldozat szívesen beszélne a bírónak arról, hogy mit érez.","shortLead":"Amikor jövőre újból napirendre kerül Bene Krisztián feltételes szabadságra bocsátása, az áldozat szívesen beszélne...","id":"20250317_renner-erika-lugos-orvos-dontes-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"cf57b4c1-98b8-453c-925e-293d642f7041","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_renner-erika-lugos-orvos-dontes-tavoltartas","timestamp":"2025. március. 17. 16:07","title":"Renner Erika üdvözli, hogy börtönben marad a lúgos orvos, de örök távoltartást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360 fokos felvételt is készített az Athena holdszonda. Most az is kiderült, hogy a leállása után még egy pillanatra magához tért.","shortLead":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360...","id":"20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"bc9530ef-8eb0-457e-a017-cc8b3b30859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","timestamp":"2025. március. 17. 11:03","title":"Egy pillanatra magához tért az Intuitive Machines szerencsétlenül járt holdszondája – elárulták, mi volt a búcsúüzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint Németh szakmai tapasztalata és közéleti tájékozottsága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A kormánypárt szerint Németh szakmai tapasztalata és közéleti tájékozottsága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20250317_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-szovivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"74f726cf-5fb3-443e-a3a2-722bd2f70677","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-szovivo-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 15:24","title":"Az egykori köztévés Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivőjeként folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy lesz népszavazás. Érdekes a kezdeményező személye is.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos...","id":"20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f.jpg","index":0,"item":"4ae54d53-d468-4590-aef1-01e9843f406c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","timestamp":"2025. március. 17. 21:51","title":"Újra nekifutnak a kötelező kamarai tagdíj elleni népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket kínáljon az ottani vevőknek.","shortLead":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket...","id":"20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62.jpg","index":0,"item":"5326446e-09a6-4e4c-944b-f165bb3bf8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","timestamp":"2025. március. 18. 10:57","title":"Tizenegy új modellel erősít a VW Kínában: a Jetta belépő szintű elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ma már a vadászrepülő is olyan, mint a mobiltelefon: akár le is állhat, ha a gyártó nem támogatja, nem frissíti, netán távolból lekapcsolja. Gondban is vannak a NATO-szövetségesek.","shortLead":"Ma már a vadászrepülő is olyan, mint a mobiltelefon: akár le is állhat, ha a gyártó nem támogatja, nem frissíti, netán...","id":"20250318_hvg-f35-vadaszgepek-tavoli-kikapcsolas-kill-switch-usa-nato-tagallamok-haboru-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268.jpg","index":0,"item":"079139a4-7abc-4f00-9c5d-c28a786ef4fa","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-f35-vadaszgepek-tavoli-kikapcsolas-kill-switch-usa-nato-tagallamok-haboru-gronland","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Mi lesz velünk, ha az USA elkezdi távolról lekapcsolni a NATO-vadászgépeket? Egyáltalán lehet-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","shortLead":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","id":"20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341.jpg","index":0,"item":"61686650-da24-4ceb-8b7a-f7c128886dc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Nem véletlenül kérnek 52 millió forintot ezért a régi Lanciáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]