Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Lovas Színháznak vezetője nagyon szeretne egy történelmi moziban lóháton vágtató főszereplőt játszani.","shortLead":"A Nemzeti Lovas Színháznak vezetője nagyon szeretne egy történelmi moziban lóháton vágtató főszereplőt játszani.","id":"20250320_Pinter-Tibor-lovas-szinhaz-Hunyadi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b.jpg","index":0,"item":"45842373-1789-4984-8dda-44dd4dde232e","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Pinter-Tibor-lovas-szinhaz-Hunyadi","timestamp":"2025. március. 20. 08:51","title":"Pintér Tibor: Keveseknek adatik meg az, mint a Hunyadi sorozat főszereplőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff313d1-5689-4b5e-abcd-646e04d4bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő magyar válogatott csapatkapitánya szerint ésszel kell hozzáállni az első meccshez, nem szükséges belemenni az adok-kapokba.","shortLead":"A Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő magyar válogatott csapatkapitánya szerint ésszel kell...","id":"20250319_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ff313d1-5689-4b5e-abcd-646e04d4bfb1.jpg","index":0,"item":"35ec42de-bbaa-4b3d-b3fe-9e7ca6576550","keywords":null,"link":"/sport/20250319_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-liverpool","timestamp":"2025. március. 19. 09:05","title":"Szoboszlai azt mondja, testileg jól van, az egy-két lelki nehézséget „majd kezelik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német parlament alsóháza, a Bundestag.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német...","id":"20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1.jpg","index":0,"item":"dbb56882-d461-4223-bf51-9cedfe6d4ce1","keywords":null,"link":"/360/20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","timestamp":"2025. március. 20. 12:40","title":"Az adósságfékről a hitelgázra lép Merz, hogy felgyorsítsa Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket, a környezeti megfigyelést és az orvosbiológiai alkalmazásokat.","shortLead":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket...","id":"20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d.jpg","index":0,"item":"d7e075ef-575f-4797-b12b-3aea964ea1be","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","timestamp":"2025. március. 19. 12:30","title":"A pompás királylepkétől ellesett recept egy sor dolgot megváltoztathat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi meghalt a helyszínen, a rendőrség vizsgálja, hogy Taligás ittas volt-e.","shortLead":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi...","id":"20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913.jpg","index":0,"item":"486a530a-6fba-4f50-8f63-a0621a787411","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","timestamp":"2025. március. 19. 11:16","title":"Halálra gázolt egy biciklist Szigetújfalu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni rendszer megszüntetésének leghatékonyabb eszköze a teljes leváltás és az egész állami struktúra átalakítása, minden más félmegoldás”.","shortLead":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni...","id":"20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9.jpg","index":0,"item":"72b82742-afdb-4632-b07c-3bd790ecd46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","timestamp":"2025. március. 20. 10:14","title":"\"A hatalom próbálgatja az eszközeit\" - reagált Bódis Kriszta arra, hogy a Tisza miért nem bírálta határozottabban a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]