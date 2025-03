Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől. A retorziókkal nem is a szervezőkre céloznak elsősorban, hanem a résztvevők számát csökkentenék – magyarázza Hegyi Szabolcs. Szerinte valójában minél többen vesznek részt az eseményen, annál kisebb a kockázata, hogy bárki ellen is eljárást indítsanak.","shortLead":"A kormány célja a megfélemlítés és az, hogy már előzetesen elrettentsen mindenkit a Pride-on való részvételtől...","id":"20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2e506ae-d51c-4719-8090-3d23b156e27c.jpg","index":0,"item":"ec91e13a-0294-4979-b676-fc0157672c05","keywords":null,"link":"/360/20250319_Gyulekezesi-torveny-Pride-betiltas-Hegyi-Szabolcs-Tarsasag-a-Szabadsagjogokert-TASZ","timestamp":"2025. március. 19. 15:07","title":"A TASZ szakértője szerint nem a gyerekeket védi, hanem a szülők és a gyerekek jogait is sérti a gyülekezési törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855e5a53-091d-45f5-a8e0-670a554a2eee","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Mentális erőnléti edzés – így lehetne röviden összefoglalni a lényegét a HVG új podcastjának, amelynek Kenyeres András és Szilágyi Áron lesz a műsorvezetője. A háromszoros olimpiai bajnok kardvívóval a mentális egészség és felkészülés fontosságáról, pályafutása egyik legnagyobb kihívásáról, a sportolókkal szembeni elvárásokról, a sport utáni életről és persze a műsorról is beszélgettünk. ","shortLead":"Mentális erőnléti edzés – így lehetne röviden összefoglalni a lényegét a HVG új podcastjának, amelynek Kenyeres András...","id":"20250320_szilagyi-aron-penge-podcast-interju-mentalis-felkeszules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/855e5a53-091d-45f5-a8e0-670a554a2eee.jpg","index":0,"item":"d4a7cb73-2594-4992-ae77-31a9bc4f50d8","keywords":null,"link":"/elet/20250320_szilagyi-aron-penge-podcast-interju-mentalis-felkeszules-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Szilágyi Áron: Nem attól lesz valaki olimpiai bajnok, hogy pálcával ütik vagy leordítják a fejét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek, önként távoznak.","shortLead":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek...","id":"20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"348b33fb-f262-4993-b6f5-3b4359484ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 20. 11:09","title":"Donald Trump a szövetségi Oktatási Hivatal bezárásáról dönt csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbfa975-208c-42c3-93a2-231d9c8e58c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint a pénzt a parlamenti képviselő illegálisan kapta a Győzelem nevű ellenzéki tömörülés vezetőjétől, az emigrációban élő Moszkva-barát Ilan Shortól.","shortLead":"A nyomozók szerint a pénzt a parlamenti képviselő illegálisan kapta a Győzelem nevű ellenzéki tömörülés vezetőjétől...","id":"20250320_Valahol-az-orszagban-bujkal-a-helyi-hatosagok-szerint-a-moldovai-ellenzeki-poltikus-akit-orosz-penzek-miatt-koroznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbfa975-208c-42c3-93a2-231d9c8e58c0.jpg","index":0,"item":"809a534f-451e-40a0-b944-d4ca0f6240c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Valahol-az-orszagban-bujkal-a-helyi-hatosagok-szerint-a-moldovai-ellenzeki-poltikus-akit-orosz-penzek-miatt-koroznek","timestamp":"2025. március. 20. 20:27","title":"Valahol az országban bujkál a helyi hatóságok szerint a moldovai ellenzéki poltikus, akit orosz pénzek miatt köröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat rögzített.","shortLead":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat...","id":"20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770.jpg","index":0,"item":"2583902b-9e55-425b-a5c4-a86b1c1521f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","timestamp":"2025. március. 20. 16:03","title":"Váratlanul erős fényt mért a NASA űrszondája, és nem tudni, mi lehetett a forrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot szűkítő fideszes törvényjavaslat megszavazása ellen tiltakozó momentumos politikusokat.","shortLead":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot...","id":"20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"8a7cd6b1-e431-4332-a658-3a431f39f740","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","timestamp":"2025. március. 21. 11:02","title":"Kövér László rekordbírságot szabott ki a Momentumra, a képviselőiket is kitiltotta a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban fog szavazni az Országgyűlés. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban...","id":"20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7.jpg","index":0,"item":"e7e4afd0-fb83-46ea-90e7-94c591f9eb79","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","timestamp":"2025. március. 19. 22:55","title":"Orbán Viktor: Senkit nem fognak letartóztatni a Pride-on, de a bírságot be kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]