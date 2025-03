Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03ecc71f-7ad0-4afc-9398-a8729655dd37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki.","shortLead":"A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki.","id":"20250322_Dronokkal-tamadta-Zaporizzsjat-az-orosz-legiero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ecc71f-7ad0-4afc-9398-a8729655dd37.jpg","index":0,"item":"aef99e55-1c38-417d-b9e1-67882f5bd4f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_Dronokkal-tamadta-Zaporizzsjat-az-orosz-legiero","timestamp":"2025. március. 22. 20:26","title":"Drónokkal támadta Zaporizzsját az orosz légierő, egy apát és lányát a romok alatt találtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44437a3-7e03-49fd-a772-2962fdd7fcbf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A semmiből érkezett teljesen szabálytalanul a rolleres. ","shortLead":"A semmiből érkezett teljesen szabálytalanul a rolleres. ","id":"20250324_taxis-rolleres-elgazolta-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44437a3-7e03-49fd-a772-2962fdd7fcbf.jpg","index":0,"item":"84f9da35-a8e9-4d2a-8ac5-f562a8338d12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_taxis-rolleres-elgazolta-video","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Esélye sem volt elkerülni a taxisnak a rollerest az éjszakában mielőtt elgázolta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b165c119-9446-4e07-bc77-3f3c376393d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint a Gemelli kórházból fogja köszönteni az embereket. ","shortLead":"A tervek szerint a Gemelli kórházból fogja köszönteni az embereket. ","id":"20250322_ferenc-papa-gemelli-korhaz-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b165c119-9446-4e07-bc77-3f3c376393d6.jpg","index":0,"item":"67747cf8-75eb-419c-85f3-23a29d55e4f2","keywords":null,"link":"/elet/20250322_ferenc-papa-gemelli-korhaz-koszontes","timestamp":"2025. március. 22. 14:30","title":"Ferenc pápa vasárnap megjelenhet a nyilvánosság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aec360-be82-48bb-8b12-28317536fb27","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ügyben is hasonló ítéletet hozott a zalai bíróság.","shortLead":"Két ügyben is hasonló ítéletet hozott a zalai bíróság.","id":"20250322_Ittas-rolleresek-buktak-az-autos-jogsijukat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19aec360-be82-48bb-8b12-28317536fb27.jpg","index":0,"item":"53936275-8c54-4c5f-aecb-1a2bc37735aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Ittas-rolleresek-buktak-az-autos-jogsijukat","timestamp":"2025. március. 22. 14:31","title":"Ittas rolleresek bukták az autós jogsijukat is Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","shortLead":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","id":"20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68.jpg","index":0,"item":"88817f24-7bb5-438b-a942-ad3e35c07e0c","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","timestamp":"2025. március. 23. 15:45","title":"Szemkápráztató, vakító fehérben játsszák a Vígszínházban Jane Austen Büszkeség és balítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","shortLead":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","id":"20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da.jpg","index":0,"item":"9ef6dd2c-aae2-42dd-a3a0-aac4fc48473b","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","timestamp":"2025. március. 22. 18:13","title":"Nem engedték be az USA-ba a Trump-kritikus brit punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De vajon tényleg elkerülhetetlen-e ez a folyamat, vagy még van esélyünk megállítani? Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De...","id":"20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328.jpg","index":0,"item":"04602e6d-8374-4944-8564-25e010df20ac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","timestamp":"2025. március. 22. 19:15","title":"Tényleg a hatodik tömeges kihalás felé tartunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]